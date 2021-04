Fue casi con seguridad el peor debate de los tres programados. La presentación de los candidatos presidenciales que restaban exponer sus propuestas a los ciudadanos se caracterizó por ciertos momentos de intensidad, una cuestionada moderación y poco más.

El mejor debate, sin ser nada espectacular, fue el del lunes. El del martes bajó la valla. Había expectativa de que ayer se podría observar un mejor intercambio. No ocurrió eso.

Arrancó Yonhy Lescano (Acción Popular). Su primer mensaje fue que no se podrá resolver ningún problema del Perú sin antes eliminar la corrupción. Insistió en que los laboratorios deben facilitar la fórmula de las vacunas para que se fabriquen en el país. Una propuesta que ha sido cuestionada por expertos por su inviabilidad.

Lo siguió Rafael López Aliaga (Renovación Popular), que se dedicó a leer durante toda la noche. Con la voz entrecortada, arrastrando las palabras, prometió la inmediata expulsión de Odebrecht y dijo también que viajaría inmediatamente a los Estados Unidos para traer 40 millones de vacunas.

Insólito. López Aliaga leyó hasta cuando preguntas eran de ciudadanos. Lució incómodo. Foto: Aldair Mejía / La República

Daniel Salaverry (Somos Perú) le respondió a Lescano y dijo que era engañar al pueblo decir que los laboratorios entregarían sus fórmulas en las que habían invertido millones.

Rafael Santos (Perú Patria Segura) se presentó como “la sangre nueva” de la política. Cabe señalar que básicamente se dedicó a atacar a sus competidores, con mayor insistencia a Lescano. Sin exagerar, no aportó una sola idea valiosa en ninguno de los ejes temáticos.

Ciro Gálvez (RUNA) se conectó por internet, debido a que se encuentra recuperándose luego de haberse contagiado de Covid-19. Habló en español y en quechua. Su voz cansada reflejaba su estado convaleciente.

A distancia. Gálvez participó mediante videollamada y en algunos momentos habló quechua. Foto: Aldair Mejía / La República

El más articulado fue Julio Guzmán (Partido Morado), que hizo un esfuerzo por resumir las principales medidas que una gestión suya implementaría en campos como la salud, educación y trabajo.

El primer choque de la noche ocurrió cuando López Aliaga aseguró que en su eventual gobierno se preocuparía por combatir la violencia en contra de las mujeres. Sobre todo porque en los días previos había tenido expresiones deleznables en contra de la moderadora, Mónica Delta. La oportunidad la aprovechó Guzmán, quien comentó que era sorprendente cómo su competidor había cambiado su comportamiento de una noche a otra.

A propósito de Guzmán y López Aliaga, acaso uno de los momentos más esperados fue la dupla protagonizada por ambos y dedicada a la política de educación. Sin embargo, el formato obligó a que el candidato del PM se concentre solo en las preguntas formuladas.

Pero ya después Guzmán enfiló de nuevo contra López Aliaga. Criticó que el representante de RP solo se limitara a leer, lo que calificó de “falta de respeto”.

El líder del PM también le dijo a Santos que era un “chaleco” de López Aliaga, lo que motivó una amonestación de Tenorio. Sin embargo, hay que decir que los moderadores debieron ser mucho más enérgicos con la actitud de Santos, que solo se dedicó a confrontar a ciertos oponentes (nunca arremetió contra López Aliaga, por ejemplo).

En la parte de seguridad hubo guiños xenófobos. López Aliaga prometió expulsar extranjeros que delincan y Salaverry se refirió a los venezolanos.

Por su parte, Gálvez dijo que se apoyará en las rondas campesinas para detener la delincuencia y Lescano indicó que la inseguridad es resultado de un “sistema de explotación”.

En las duplas sobre la lucha contra la corrupción hubo nuevas escaramuzas. Salaverry y López Aliaga se vieron las caras. El primero dijo: “Cuando estuve en el Congreso me enfrenté a los socios del señor López Aliaga, los fujiapristas”. El aludido respondió que Salaverry forma parte de un grupo delincuencial. Luego, el candidato de SP recordó la relación del candidato de RP con George Soros.

Otro momento tenso fue el que tuvieron Lescano y Santos. Este último, en vez de responder la pregunta ciudadana, acusó al excongresista de dictar clases en una universidad sin contar con el grado académico exigido por ley.

La sensación final del debate de ayer es que nadie ganó. Ni los candidatos ni los electores.

Distensión. En los cortes comerciales hubo tiempo para refrescarse y hasta para un selfie. Foto: Aldair Mejía / La República

Medidas frente a la pandemia

Yonhy Lescano, Acción Popular

El candidato acciopopulista insistió en que se debe agilizar la compra de las vacunas contra el Covid-19 y aplicar otras medidas para levantar las patentes de los laboratorios para producir las vacunas en nuestro país. Incluso, recordó que antes envió un oficio al presidente Francisco Sagasti para que levante la moratoria de las farmaceúticas. Asimismo, prometió proveer de medicamentos para nueve mil centros de salud en todo el país.

Julio Guzmán, Partido Morado

El presidente del Partido Morado planteó crear mil centros de salud a nivel nacional, convocar a estudiantes de los últimos ciclos de Medicina, fortalecer la comunicación a la población sobre el proceso de inmunización y crear una comisión de científicos para asesorar al presidente. Asimismo, se comprometió a vacunar a toda la ciudadanía y, en tanto, a flexibilizar el confinamiento para que la población trabaje cumpliendo protocolos.

Rafael López Aliaga, Renovación Popular

El candidato de Renovación Popular se dedicó a leer sus propuestas en la mayoría de sus ponencias. Entre estas, prometió viajar el 28 de julio de este año a Estados Unidos, en caso de llegar a la presidencia, para comprar 40 millones de vacunas. Además, aseguró que expulsará del país, en un eventual gobierno suyo, a la constructora Odebrecht y que refinanciará deudas de la ciudadanía por siete años. Y dijo que la cuarentena será voluntaria.

Rafael Santos, Perú Patria Segura

El candidato de Perú Patria Segura en principio se dedicó a atacar a sus rivales Yonhy Lescano, Julio Guzmán y Daniel Salaverry. Por otro lado, alegó que el año pasado había cerrado un contrato para adquirir cinco millones de vacunas contra el Covid-19, pero que la presunta corrupción del Estado impidió que se concrete. En tanto, se mostró a favor de involucrar a las empresas privadas en este proceso de inmunización a la ciudadanía.

Ciro Gálvez, Renacimiento Unido Nacional

El postulante de RUNA, intervino de forma virtual debido a su estado de salud por el Covid-19. Gálvez enfatizó en que se debe invertir más en el primer nivel de atención para enfrentar la pandemia. Respecto a la vacuna, sostuvo que, debido a las nuevas variantes del virus, no todas las vacunas son efectivas. Además, planteó unificar el historial clínico de los usuarios del sistema de salud e implementar una planta de oxígeno por provincia.

Daniel Salaverry, Somos Perú

El aspirante presidencial de Somos Perú sostuvo que lo primordial, por el momento y de manera inmediata, es asegurar la llegada de las 48 millones de vacunas ya negociadas por el Estado, y, luego, resolviendo ello, apoyar a los científicos de este país a producir nuestro propio fármaco contra el Covid-19. Asimismo, prometió invertir un millón de soles en cada una de las postas para darle equipamiento y descongestionar hospitales.

Duelo 1: educación

Pregunta: ¿cómo evitar la brecha digital sobre todo en zonas rurales para que los escolares accedan a internet?

Julio Guzmán, Partido Morado

Uno de los problemas es la conectividad. Miles de jóvenes serán promotores educativos para capacitar a padres y ayudar a niños en la transición educativa. Así, se da trabajo y solución. Reparto de tablets para quien las necesite con datos gratuitos. Se reconectará a medio millón de niños mediante lo virtual. Beca y créditos de 1% o 2% y pago, tras un periodo de gracia. Beca 18 para los huérfanos de víctimas de la primera línea ante la pandemia. Nutrición e internet para volver a los estudios y retomar la reforma.

Rafael López Aliaga, Renovación Popular

Soy docente universitario y promotor de colegios sin fines de lucro. Se comprarán tablets con internet educativo para cada escolar y universitario. Se erradicará la ideología de género. Bachillerato automático, universitario y técnico. Aumentará Beca 18 y se creará Crédito 21 para maestrías, que se pagará con 10% del sueldo. Rescate universitario para los que han dejado de estudiar por la pandemia o la Sunedu. Invertir en infraestructura, sueldos de maestros, emprendimientos juveniles y en nutrición de estudiantes.

Pregunta: ¿cómo implementar la educación sexual en las escuelas dadas las cifras del embarazo adolescente?

Yonhy Lescano, Acción Popular

Atender la educación sexual desde una edad razonable no desde niños, para no tergiversar. Invertir el 6% del PBI. Aplicar tecnología digital, pues más de un cuarto de millón de niños dejó de estudiar, y atender las reivindicaciones de maestros con capacitación, becas. Con la agricultura familiar, apoyar la alimentación escolar. Los recursos son del presupuesto de S/ 183 mil millones y de los préstamos, sin vender al Perú. Reconstruir los 27 mil colegios que no tienen agua ni desagüe.

Daniel Salaverry, Somos Perú

En vez de gastar mil millones en un satélite, debemos mejorar la infraestructura. Conida, en un convenio global, le puede dar internet al Perú. Enfocarse en el estudiante, para su salud física y emocional y su rendimiento. Abocarse al currículo y preventivamente en la educación sexual. Los alcaldes cada año devuelven S/ 11 mil millones, reorientar eso en el sector, y también en los maestros. 200 mil alumnos han pasado de la educación privada a la pública. Ahí hay un gran problema.

Pregunta: ¿cómo superar la brecha de la calidad educativa en todos los niveles?

Rafael Santos, Perú Patria Segura

Lo primero es erradicar la corrupción, si no los jóvenes no van a tener las tablets ni habrá red dorsal, paralizada por la corrupción. Algunos dicen tener maestría como el señor Lescano, pero no está en la Sunedu. El JNE debería investigar. Los profesores deben hablar con la verdad. Aplicar una reingeniería en el Minedu, para evitar ideologías que impiden a los padres participar para una educación de calidad. La corrupción y las mentiras perjudican mucho.

Ciro Gálvez, Renacimiento Unido Nacional

La educación debe tener un cambio histórico. El Perú es la más alta civilización de esta parte del mundo. Olvidar la alienación y modelo educativo de afuera, que ha provocado una pérdida de identidad. Devolver la reivindicación histórica del Cusco. Debe evaluarse a cada persona que va a trabajar para el Estado. Hay que dignificar al maestro. Dinero hay, pero la ineficiencia y la corrupción lo dilapidan. La corrupción nos ha hecho creer que somos pobres.

Quién ganó el duelo

Manuel Iguiñiz, Sociólogo

Sin proyecto educativo nacional

Ninguno aludió al Proyecto Educativo Nacional al 2036, del Acuerdo Nacional. Julio Guzmán tocó el tema de género y enfatizó en los jóvenes promotores que ayuden en la educación durante la emergencia. Rafael López Aliaga habló de tablets, bachilleratos diferenciados en la secundaria y becas. En el caso de presupuesto no planteó ninguna cifra.

Desacuerdo sobre conectividad

Yonhy Lescano propuso un tema revisable: que la educación sexual integral no se realice con niños. Planteó 6% para la educación, el apoyo al magisterio en capacitación y la reestructuración del presupuesto. Salaverry criticó la idea del satélite para resolver la conectividad que Lescano dijo. Se pronunció por el programa dorsal y la devolución de partidas como fuente del presupuesto.

Santos favoreció a López Aliaga

Rafael Santos expuso pocas propuestas. Invirtió su tiempo en críticas. Enfatizó en erradicar la corrupción y en la reingeniería del ministerio. Usó un término que lo emparenta con López Aliaga: fumigar, usado en salud pública y no en personas. Ciro Gálvez coincidió en que la corrupción y la devolución de lo no ejecutado serían fuentes para dignificar al magisterio.

Parejos. Debate permitió ver a los candidatos en igual nivel. Foto: Aldair Mejía / La República

Seguridad ciudadana

Rafael López Aliaga, Renovación Popular

El empresario sostuvo que, en un gobierno suyo, expulsará del país a los extranjeros que cometan delitos y serán llevados al Cepa. Además, todo delito menor que quite la paz y tranquilidad tendrá pena de cárcel efectiva y los reos primarios serán habilitados en las mismas cárceles. Asimismo, establecerá la cadena perpetua para violadores, congresistas, fiscales y demás funcionarios corruptos. En otra de sus propuestas, dijo que la policía usará motos alquiladas para evitar robo de piezas y GPS para saber su ubicación.

Ciro Gálvez, Renacimiento Unido Nacional

El abogado consideró que la delincuencia ya rebasó al Estado. Señaló que Runa tiene el propósito de restablecer el orden y garantizar la vida de los ciudadanos. Felicitó a los candidatos que están tomando su propuesta de incorporar a las rondas urbanas en la lucha contra la delincuencia y a partir del 28 de julio los convocará para organizar las rondas. Añadió que planteará la pena de muerte para los delincuentes reincidentes, los feminicidas y violadores, medida que será aprobada por el pueblo en un referéndum.

Julio Guzmán, Partido Morado

El economista recordó que su abuelo Pelayo era policía y en su barrio lo respetaban todos, por ello consideró necesario devolver la dignidad a la policía, dándole capacitación y herramientas de trabajo. Aseguró que su abuelo capturó al delincuente Tatán con inteligencia y sin disparar una sola bala. Al respecto, se comprometió a promover la investigación en la PNP. Manifestó que hace seis años se presentó como una persona limpia y lo sigue siendo. “Basta de presidentes con anticuchos”, anotó.

Daniel Salaverry, Somos Perú

El expresidente del Congreso manifestó que el 28 de julio declarará la emergencia a nivel nacional para luchar contra la delincuencia, y las Fuerzas Armadas saldrán a las calles para enfrentar a los delincuentes. “No descansaremos hasta que las madres y jóvenes puedan caminar tranquilos en las calles, los delincuentes no nos ganarán esta batalla”, señaló.

Asimismo, dijo que emitirá un decreto para que los extranjeros, en un plazo perentorio, se pongan a derecho, de lo contrario serán deportados.

Rafael Santos, Perú Patria Segura

Para el exalcalde de Pueblo Libre, la corrupción ha sido ha sido culpable del crecimiento de la delincuencia. Añadió que hay candidatos que han sido parte del Estado y no hicieron nada cuando estuvieron en el ministerio y el Congreso. Lamentó la mala actuación del Ministerio Público y el Poder Judicial, que liberan a los delincuentes capturados por la policía. Aseguró que va a restablecer el principio de autoridad de la PNP y dará una medalla al efectivo que capture a un delincuente.

Yonhy Lescano, Acción Popular

El exparlamentario consideró necesario reformar la PNP para especializarla en investigación criminal; además, equiparla bien, pues cuida la vida de los peruanos. Añadió que no son bien pagados y no tienen la infraestructura para desarrollar bien su labor. Sostuvo que la delincuencia es también resultado de un sistema injusto de explotación a las personas, en el que hay gente que se llena los bolsillos con dinero del Estado y deja a la mayoría de ciudadanos expuestos a una gran inseguridad.

Duelo 2: anticorrupción

Pregunta: ¿Qué propone para transparentar el sistema de rendición de cuentas de las contrataciones del Estado?

Daniel Salaverry, Somos Perú

Anunció que dará normas para erradicar los cargos de confianza en puestos claves y que todo acceso será por concurso público vía la Contraloría. Afirmó que lo hizo cuando fue presidente del Congreso para acabar con los contratos temporales de personal. Dijo que se debe dar facultad sancionadora a la Contraloría y permitirle que nombre auditores en cada organismo público, como él hizo cuando lideró el Parlamento. En medio del bloque preguntó si López Aliaga fue socio de George Soros.

Rafael López Aliaga, Renovación Popular

Recalcó como una solución que las obras deben ser bajo el sistema Gobierno a Gobierno, y que potencias mundiales nos ayuden a hacer todo el proceso limpiamente, en el plazo, monto y calidad adecuada. Respondió a Salaverry recordando que en lista va el expresidente Martín Vizcarra, “socio de Richard Swing”, y añadió que se eliminarán las contrataciones a dedo con el sistema de gobierno electrónico, por el cual todas las compras y contrataciones serán transparentes, acabando con la corrupción.

Pregunta: ¿Es necesario reemplazar la Constitución para luchar contra la corrupción o basta con una reforma?

Ciro Gálvez, Renacimiento Unido Nacional

Se mostró a favor de una nueva Constitución, que dijo construirá un nuevo Perú. Manifestó que allí se establecerán diversas facultades sancionadoras de la Contraloría, la eliminación de las adendas en los contratos públicos, el gobierno electrónico y que las licitaciones públicas sean con participación ciudadana. Indicó que se debe implementar un sistema legal para tipificar los delitos menores. Criticó al Congreso que hasta ahora no tipifica los actos para que la Contraloría pueda sancionar.

Julio Guzmán, Partido Morado

Señaló que para luchar contra la corrupción no se requiere una nueva Constitución, sino votar por “la gente limpia”. Hizo alusión a la bancada del Partido Morado, recalcando que sus congresistas han hecho una política diferente, seria, responsable y honesta. Comentó que actualmente la Contraloría actúa al final y entonces recién identifica las irregularidades, pero con el control concurrente lo hará desde un inicio y así se corregirá la corrupción y mejorarán los servicios.

Pregunta: ¿De qué forma planea generar mayor confianza ciudadana y evitar inestabilidad política?

Rafael Santos, Perú Patria Segura

No respondió la pregunta ciudadana y más bien acusó a Lescano de ser profesor principal de una universidad pública sin tener grado de doctor, sino de bachiller, y pidió que lo investigue la Fiscalía. Refirió que lo mencionó porque la transparencia en todos los actos públicos debe ser el valor más importante de los peruanos. Además, ofreció digitalizar al Estado para que los funcionarios públicos puedan denunciar de manera anónima.

Maniobra. Santos usó buena parte de su tiempo para atacar a todos menos a López Aliaga. Foto: Aldair Mejía / La República

Yonhy Lescano, Acción Popular

Sostuvo que se debe mejorar las leyes, entre ellas el tema de la inhabilitación, pues el artículo 36 del Código Penal establece esa sanción para los que cometen delitos de sicariato, violación, terrorismo y narcotráfico, pero no para los corruptos. Dijo que debe haber responsabilidad penal para las empresas que cometen delitos de corrupción. Pidió a la mesa que ponga orden, pues mientras hablaba el señor Santos hacía “payasadas”.

Quién ganó el duelo

Ana Neyra, analista y exministra

Salaverry fue mejor comunicador

No han dicho nada nuevo, aunque, entre una persona que lee y otra que comunica mejor, da una supuesta idea de ganador. Salaverry habló de concurso público, pero eso debe ser así, por lo que no tiene mucho vínculo con el tema de corrupción. En el caso de López Aliaga, no se le entendía mucho. No hubo una goleada, sino el gol de suerte que el otro no atajó.

Guzmán y el control concurrente

En el caso de Guzmán, pudo explotar más lo que ofrece su plan de gobierno sobre el tema de corrupción. En lugar de ello, su discurso fue más personalista: “Yo soy limpio”. Sin embargo, expuso de manera más clara lo del control concurrente. Ciro Gálvez estuvo de acuerdo con una nueva Constitución para luchar contra la corrupción, pero no explicó mucho más.

Lescano habló de propuestas

Ninguno contestó la pregunta ciudadana. Lescano se acercó un poco más al hablar de los cambios de las malas leyes. Santos dedicó casi todo su bloque a atacar y solo mencionó brevemente la digitalización del Estado. En general todo el bloque ha sido más de ataques y defensas personales, queriendo captar la dicotomía de no corrupto-bueno, corrupto-malo.

El primer debate estaba más aterrizado

Rosa María Palacios, periodista

Respecto a Rafael López Aliaga hay dudas sobre si estaba en condiciones físicas de afrontar este debate. Ha estado en algunos momentos arrastrando las palabras, balbuceando, tomando agua. En medio de esta situación no ha podido más que leer. Entonces se veía a una persona que no estaba en condiciones físicas, que no tenía la energía para enfrentar un debate en algunos momentos.

Yo creo que si el primer día, el lunes, lo ganó Alberto Beingolea, el miércoles Julio Guzmán ha estado a la altura de Beingolea. Y si el martes lo ganó Ollanta Humala, pienso que Guzmán ha estado a la altura de Humala también.

Sigo creyendo que Beingolea hizo un excelente debate porque estuvo en sus temas, pero hay que entender que son tres debates muy diferentes y es muy difícil de comparar.

Esta ha sido una guerra, el primer día no fue una guerra. El primer día nos parece mucho más propositivo de lo que hemos visto el miércoles. En el último debate hemos visto a dos que estaban jugando otro partido: Rafael Santos y Rafael López Aliaga. Ciro Gálvez estuvo en lo suyo, y Yonhy Lescano y Daniel Salaverry en algunos momentos en unos grados de demagogia que no les alcanza ni los cinco años de presupuesto para ejecutar todo lo que han ofrecido en este encuentro.

Los tres debates son diferentes, yo diría que el primer debate estaba más aterrizado. Verónika Mendoza y Keiko Fujimori no utilizaron la carta de la demagogia como escuchamos el miércoles en Lescano y Salaverry. Después de esto yo creo que van a perfilarse dos, tres o cuatro, y que López Aliaga sale del cuadro. Las opciones de centro se van a fortalecer.

