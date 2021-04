Lescano sobre posible paso a segunda vuelta: “No tengo espíritu triunfalista”

Yonhy Lescano, aspirante al sillón presidencial de Acción Popular, manifestó que se debe esperar al día de las Elecciones Generales 2021 para conocer a los postulantes que pasen a segunda vuelta. Agregó que todavía no se ve como uno de los posibles favoritos.

“Con esas encuestas, obviamente, uno puede sentir que va a pasar a la segunda vuelta, pero yo no tengo un espíritu triunfalista . Voy a esperar el último minuto del 11 de abril y ahí veremos quién está pasando a la segunda vuelta o si alguien gana en primera vuelta, que también es una posibilidad porque hay un número significativo de indecisos”, declaró a RPP.

Al ser consultado por su participación en el tercer día de debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), insistió en que su propuesta para fabricar las vacunas en el Perú es acertada y que, de ser elegido presidente, la pondría en marcha.

”Sé que algunos se oponen a la candidatura, pero he dicho que voy a comprar las vacunas lo más ante posible. Voy a hacer las gestiones correspondientes, pero también estoy pidiendo aunarse al requerimiento de los países que están solicitando que se declare la moratoria de los derechos de la propiedad intelectual para que los laboratorios pongan a disposición de los países las vacunas. No que nos regalen, sino pagarles”, agregó.

En cuanto al mensaje en quechua referido por su contrincante Ciro Gálvez, del RUNA, Lescano Ancieta expresó que por tener conocimiento de este idioma supo que insultó a los candidatos.

“Está bien que una persona se pueda dirigir al país en quechua, es uno de nuestros idiomas. Lo que pasó es que no se ha previsto la traducción. He comprendido, sí, pero no voy a responder también insultos porque el señor también insultaba”, sostuvo.

Lescano continúa liderando la intención de voto presidencial

Yonhy Lescano, lidera la intención de voto con 12,1% de votos válidos de la ciudadanía, según la última encuesta de Datum Internacional.

El estudio, que se realizó antes de los últimos debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), coloca al aspirante de Acción Popular como primero en la lista de preferencia presidenciales, con un llamativo apoyo del 23,6% de los ciudadanos de la zona sur del país.

