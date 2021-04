Crítica. Julio Guzmán, candidato presidencial del Partido Morado, siguió con sus críticas al aspirante de Renovación Popular, Rafael López, quién estuvo leyendo sus propuestas durante el último debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El líder morado reiteró que a López “le faltó el respeto a la ciudadanía” al estar leyendo para responder a las preguntas realizadas durante el debate a pocos días de los comicios del 11 de abril.

“El señor Rafael López no solo se corre de la Sunat, sino que también se corre de los debates. Ayer ha quedado clarísimo. Ha mostrado que no tiene respeto por la gente ni los organizadores, es decir, realmente patético”, declaró durante una entrevista en Exitosa este jueves.

Seguidamente, Guzmán dijo que sintió “vergüenza ajena” al ver cómo Rafael López no respondía con claridad a pesar de contar con un documento. Además, calificó de “bajísimo, paupérrimo, lamentable y vergonzoso” el nivel mostrado por su contrincante.

“ (La intervención de Rafael López) me dio vergüenza ajena . Sentía vergüenza de decirle a los peruanos: ‘Perdonen por escuchar a estas personas que realmente no saben lo que están diciendo y no tienen idea de cómo resolver los problemas’”, acotó el candidato, quien ganó el tercer debate presidencial, según votación de lectores de La República.

El último miércoles 31 de marzo, Julio Guzmán acusó a Rafael López de estar leyendo todas sus propuestas durante el tercer bloque del debate, referente a los temas de seguridad ciudadana y lucha contra la delincuencia, organizado con miras a las Elecciones Generales 2021.

“Volaremos las leyes comunistas para defender a nuestra Policía, a nuestras Fuerzas Armadas, del abuso y persecución de jueces civiles como ocurre actualmente”, continuó leyendo López.

Ante esto, Julio Guzmán lo increpó, y calificó de “increíble” que Rafael López lea sus propuestas (como lo venía haciendo desde el inicio) y consideró que dicha acción continua es “una falta de respeto” a los electores.

“Me parece increíble que haya candidatos que estén leyendo sus propuestas de temas tan importantes. La verdad que es una falta de respeto a todos ustedes y a todos los peruanos que están escuchando. Estamos viviendo una crisis, la gente se está muriendo, la gente no tiene chamba y tenemos candidatos que están leyendo documentos”, exclamó.

Debate presidencial 3 fecha

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.