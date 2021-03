VIDEOS: los momentos y frases más resaltantes del segundo debate presidencial

Cinco candidatos más participaron en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y llevado a cabo en el Centro de Convenciones de Lima este martes 30 de marzo.

Entre los participantes estuvieron: Pedro Castillo (Perú Libre), Daniel Urresti (Podemos Perú), Andrés Alcántara (Democracia Directa, Ollanta Humala (Parido Nacionalista Peruano) y Hernando de Soto (Avanza País).

En un primer momento asistió José Vega de Unión por el Perú; no obstante, decidió retirarse en vivo luego de leer un acuerdo de su agrupación política para tomar tal decisión a vista de los peruanos.

Es así que los cinco candidatos restantes iniciaron hablando de sus propuestas para enfrentar la pandemia. Además, mencionaron sus estrategias para la reactivación económica, educación, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción.

A continuación, veremos los momentos más importantes de este segundo debate a vísperas de las Elecciones Generales 2021.

Candidatos proponen sus estrategias para enfrentar la COVID-19. Foto: Aldair Mejía/ La República

El retiro de José Vega del debate en vivo

Inesperado. El congresista José Vega Antonio dio un breve discurso al inicio del debate en el que expuso sus razones por las cuales se retiraba de la reunión convocada por el JNE.

“Desde hace 30 años, las encuestas y los medios vienen manipulando nuestro pueblo, promoviendo la elección de sus candidatos. Mi candidatura y la de otros contendores ha sido ninguneada. Nos retiramos de este debate que no nos garantiza la democracia ”, señaló.

Luego de ello, abandonó la sala del encuentro político. En tanto, los demás postulantes continuaron con en el debate sobre los cuatro bloques que se llevaron a cabo.

El intercambio de palabras entre Humala y De Soto

Ollanta Humala tuvo un intercambio de palabras con el candidato de Avanza País, Hernando de Soto, luego de que este se mostrara a favor de que los privados adquieran las vacunas para enfrentar la pandemia del coronavirus (COVID-19).

De Soto explicó su plan para que las empresas puedan adquirir las vacunas y terminar el proceso de vacunación en el Perú. Sin embargo, Humala mostró su desacuerdo, pues le parecía un error que las empresas privadas quieran tener las vacunas, y reiteró que “no era el momento”.

Posteriormente, el economista recalcó que durante el gobierno de Humala no se reactivó la economía con los proyectos Tía María y Conga.

“Me refería (señor Humala) sobre la liberación de minas que usted no pudo desencadenar cuando dijo que Conga va y no fue. Haremos que Conga y Tía María vaya y alcanzaremos la cifra que usted no pudo hacer”, declaró De Soto.

Ollanta Humala increpó a Hernando de Soto por sustentar que privados adquieran vacunas. Foto: composición/Aldair Mejía/La República

Finalmente, Humala Tasso lo increpó por no poder construir un partido político propio, pues, a su criterio, Avanza País cuenta con ideales contrarios a los del economista. Sería bueno saber si a sus 80 años, que ha trajinado por la política, ¿no era mejor que construya un partido político en vez de subirse a uno ya hecho? “, mencionó el exmandatario.

De Soto: “El gran problema es que todo viene de afuera”

Después de intercambiar palabras con Humala, Hernando de Soto aseguró estar de acuerdo con las personas que consideran que el Perú es un país dependiente del extranjero, en cuanto a educación.

“El gran problema en el Perú es que todo viene de afuera. En eso estoy de acuerdo con todos aquellos que hablan de dependencia. (Lo) entiendo yo, que soy la única persona que ha patentado un sistema que se ha vendido en el exterior y está siendo aplicado en varios países”, señaló.

Por otro lado, De Soto puso como ejemplo el caso de la compañía estadounidense Uber, que usó a los taxistas no registrados formalmente para brindar servicios de transporte.

Daniel Urresti y Pedro Castillo informaron sobre sus propuestas en educación. Foto: Aldair Mejia/La República

Urresti decretará “toque de queda contra delincuentes”

El todavía congresista Daniel Urresti manifestó que, de ser elegido presidente de la República, una de sus primeras disposiciones será luchar contra la delincuencia en el país, por lo que impondrá un ‘toque de queda’.

“Lo que quiere la población es que se actúe de inmediato. Por eso, el 28 de julio de este año decretaré el toque de queda contra los criminales . No me interesa lo que digan los políticos, los opinólogos ni los ‘troles’. Es necesario lograr que los jóvenes ya no estén a merced de las bandas delincuenciales y el narcotráfico”, dijo.

Además, el candidato de Podemos Perú señaló que se deben tomar medidas inmediatas, lo que implica el refuerzo de la Policía Nacional del Perú (PNP) con las Fuerzas Armadas (FF. AA.).

“Tenemos los criminales en la puerta. Lo que tenemos que ver es qué hacemos en este momento. Mi tercera disposición es que las FF. AA. apoyen logísticamente a la Policía. Se les va a dar presupuesto para eso, para que, sobre todo, en munición y vehículos los apoyen”, sostuvo.

Andrés Alcántara: ¿Volveremos a creer en Ollanta Humala y Daniel Urresti que ya gobernaron el país?. Foto: Aldair Mejía/ La República

Humala aseguró que en su gobierno “se vivía mejor”

Ollanta Humala indicó que él sería una buena opción para jefe de Estado debido a que cuenta con la experiencia tras haber dirigido el país del 2011 al 2016.

“Me dirijo a quienes aún no han decidido su voto. Tenemos experiencia, en nuestro gobierno se vivía mejor. Nosotros podemos recuperar el empleo, la economía, podemos rescatar la educación”, manifestó.

Humala expresó que en los comicios del 11 de abril la ciudadanía podría escogerlo a él como candidato presidencial del Partido Nacionalista o seguir con la crisis que atraviesa el país.

“Estas son unas elecciones en emergencia, en donde vamos a elegir si regresamos a la estabilidad de mi gobierno o continuamos cinco años de crisis”, exclamó.

