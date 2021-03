Verónika niega cogobierno con Partido Morado: “Es otra gracia más de Humala”

La aspirante al sillón presidencial por Juntos por el perú, Verónika Mendoza, le respondió al candidato del Partido Nacionalista, Ollanta Humala, después de que el también expresidente la acusara de cogobernar con el Partido Morado, y desestimó su afirmación alegando que se trataría de “otra gracia más”.

“ Me parece otra gracia más del señor Humala, que ya no sabe qué decir para llamar la atención. Es evidente que eso es falso”, afirmó Mendoza para América TV.

Asimismo, la candidata de Juntos por el Perú criticó la gestión de Sagasti con respecto a la adquisición de oxígeno para preservar la salud de los más afectados por la COVID-19.

“Nosotros más bien hemos sido muy críticos de la gestión del señor Sagasti respecto de la pandemia. En particular, me preocupa muchísimo que el señor Sagasti dijera hace unos meses atrás que no iba a haber segunda ola . Y como pretendían que no iba a haber, dejaron de acelerar las adquisiciones e instalación de las plantas de oxígeno, los centros de oxigenación temporal. Y ahora estamos como estamos”, agregó.

Mendoza aclaró también que el actual ministro de Salud, Óscar Ugarte, no tiene nada que ver con su candidatura política.

“En enero él participó como parte de la lista, pero luego de eso él no ha tenido ningún vínculo y ninguna participación en este proceso , ni en la campaña electoral”, finalizó.

Humala: “Mendoza está cogobernando y le han dado el Ministerio de Salud”

El candidato presidencial del Partido Nacionalista, Ollanta Humala, acusó a su contrincante de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, de tener un cogobierno con el actual jefe de Estado, Francisco Sagasti, por medio del Ministerio de Salud (Minsa).

El también exmandatario cuestionó que el Poder Ejecutivo haya puesto en el cargo de este sector al médico Óscar Ugarte, quien anteriormente fue miembro fundador del Partido Humanista Peruano, que actualmente integra Juntos por el Perú, organización que quiere llevar a Mendoza a Palacio de Gobierno.

“En el caso del Partido Humanista no considero que es un vientre de alquiler, pero se ha prestado y le han cambiado la pinta de otra manera y le han puesto Juntos por el Perú, de tal manera que, si usted ve las Elecciones Extraordinarias del 2020, el señor Ugarte postuló al Congreso por Juntos por el Perú y es militante del Partido Humanista”, manifestó durante una entrevista en RPP.

