Vega: “No habían reglas claras de que en 30 segundos digas tus lineamientos”

El candidato presidencial de Unión por el Perú (UPP), José Vega, se manifestó sobre su abrupto abandono del debate presidencial del último martes. Cuestionó el formato del evento y señaló que no había reglas claras para expresar los lineamientos políticos en corto tiempo.

“ No había las reglas claras de que en 30 segundos digas tu lineamiento político , en un minuto, otro minuto. La verdad era una burla, que no tenía la seriedad y la prestancia que debe tener un debate presidencial”, indicó en diálogo con Exitosa.

“Nosotros tomamos la decisión de ir a su cancha, con sus árbitros, con sus reglas y decirles las cosas como son. No íbamos a prestarnos para participar en este debate que no iba a ser para nada fructífero . Lo único que iban a hablar al final eran algunos temas puntuales, que no iban a permitir el desarrollo fundamental de los temas más graves”, añadió.

Asimismo, hizo énfasis en una de las principales propuesta que contempla UPP, que es el cambio de constitución. En ese sentido, habló sobre la incorporación de un artículo que procesos a todo funcionario público que comenta actos de corrupción.

“Consideramos el cambio de constitución, no como una moda, no como un oportunismo, porque realmente entendemos que es la única salida para lograr e incorporar el artículo 140 y procesar por traición a la patria a los presidentes, gobernadores, regionales, alcaldes, ministros o congresistas corruptos, luego procesarlo y aplicarles la pena de muerte”, aseveró el candidato presidencial por UPP.

En la víspera, Vega Antonio dio un breve discurso luego de haber iniciado el debate. En este expuso las razones por las cuales abandonaba el evento por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)

“Desde hace 30 años las encuestas y los medios vienen manipulando nuestro pueblo, promoviendo la elección de sus candidatos. Mi candidatura y la de otros contendores ha sido ninguneada. Nos retiramos de este debate que no nos garantiza la democracia”, señaló. Posteriormente se retiró de la sala.

José Vega

Vega sobre Alarcón

Respecto a la situación del congresista de su partido Edgar Alarcón, quien viene aplazando la audiencia en la que se evaluará la denuncia constitucional en su contra, señaló que de llegar a la presidencia también se aplicaría la pena de muerte contra él.

“Este señor (Edgar Alarcón) como individuo tiene responsabilidades personales por lo delitos que hoy se le imputan. El Parlamento ha dado todas las facilidades y están en la última instancia para que este señor vaya a la justicia. Cuando cambiemos la constitución y haya pena de muerte igual se le aplicará”, expresó en diálogo con RPP.

“Cuestionamos la mañosería que usa, la vieja forma política de eludir para no dar cuenta y no dar cara a la justicia, es su responsabilidad”, agregó.

