Urresti: “El 28 de julio decretaré el toque de queda contra los criminales”

El todavía congresista Daniel Urresti manifestó que, de ser elegido presidente de la República, una de sus primeras disposiciones será luchar contra la delincuencia en el país, por lo que impondrá un ‘toque de queda’.

“Lo que quiere la población es que se actúe de inmediato. Por eso, el 28 de julio de este año decretaré el toque de queda contra los criminales . No me interesa lo que digan los políticos, los opinólogos ni los ‘troles’. Es necesario lograr que los jóvenes ya no estén a merced de las bandas delincuenciales y el narcotráfico”, dijo durante el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones.

Además, durante el bloque de seguridad ciudadana, el candidato presidencial de Podemos Perú señaló que se deben tomar medidas inmediatas, lo que implica el refuerzo de la Policía Nacional del Perú (PNP) con las Fuerzas Armadas (FF. AA.).

“Tenemos los criminales en la puerta. Lo que tenemos que ver es qué hacemos en este momento. Mi tercera disposición es que las FF. AA. apoyen logísticamente a la Policía . Se les va a dar presupuesto para eso, para que, sobre todo, en munición y vehículos los apoyen”, sostuvo.

Al consultar si concordaban con lo postulado por Daniel Urresti, Hernando de Soto, candidato de Avanza País, aseguró que la inseguridad ciudadana debe ser atacada desde ahora.

”Estoy totalmente de acuerdo con el genera Urresti: el problema es ahora. ¿Pero qué ocurre ahora? Uno de los problemas que acabamos de tener es el enfrentamiento con relación al paro, donde se ha paralizado una gran parte de la economía del país y donde han prosperado delincuentes”, comentó.

De igual modo, expresó el rol de ayuda que tuvo durante el paro de transportes que ocurrió semanas atrás. Por ello, dijo que de ser elegido presidente de la República continuará con este tipo de acciones en favor de la población.

“Tengo la carta del Gremio Nacional de Transportistas del Perú, que agradecen a su humilde servidor de haber ayudado a desarmar el paro, cosa que ya estamos activando sin estar en el Gobierno. Si llegamos al Gobierno vamos a continuar haciendo más de lo mismo , pero ahora es lo que hay que hacer no solamente en el largo plazo”, puntualizó.

