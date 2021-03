El aspirante a la Presidencia por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, anunció que demandará a quienes lo cuestionen por las deudas coactivas que tiene en la Sunat por más de 28 millones de soles (que no han prescrito y que son exigibles de pago).

Asimismo, dijo que tampoco responderá sobre las nueve empresas y entidades relacionadas de su propiedad que recibieron más de 24,2 millones de soles en préstamos bancarios bajo la cobertura del programa Reactiva Perú, así como la investigación que tiene actualmente en el caso Panamá Papers.

Esto, luego de ratificar que acudirá al debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) este miércoles 31 de marzo donde también estarán: Yonhy Lescano (Acción Popular), Julio Guzmán (Partido Morado), Daniel Salaverry (Somos Perú), Rafael Santos (Perú Patria Segura) y Ciro Gálvez (Renacimiento Unido Nacional).

“Tengo todo preparado para el debate. Los agravios no me han hecho nada. Me insultarán, dirán su payasada, pero eso no es hacer política, menos a partir de estos momentos que están incurriendo en delito. Demandaré a cualquier persona que venga a hablar de Sunat, Reactiva y Panamapapers. Son temas que ya estoy zanjando ”, declaró durante una conferencia de prensa.

Seguidamente, López Aliaga sostuvo que en el tema de Reactiva Perú “no tiene firma”. Además, contó que está pagando cerca de 70 millones de soles al año “dándole impuestos al Estado”. “Aprovechar los impuestos en consultorías no sirven para nada. El dinero del pueblo es sagrado”, expresó.

“No soy gerente de 42 empresas, pero en dos de las cuales sí he tenido firma. Ya han preparado su reactiva. Un colegio que acudió al reactiva para pagar a sus profesores y otra empresa que no está en buenas situaciones”, acotó.

Por otra parte, el empresario informó que ingresó dos documentos ante el JNE acusando un presunto “conflicto de intereses” insistiendo en que los moderadores Mónica Delta y Pedro Tenorio “tienen que proteger a las personas presentes” y no difamarlo, como asegura,

“Ellos son dos moderados que han publicado artículos en contra mía, pero siguen ahí. Parte de mi misión es ir. Si voy a ir a pesar de que esté en contra (del formato). Voy a ir porque tengo algo que decir, algo muy importante, que voy a explicar”, acotó.

Rafael López Aliaga tiene actualmente deudas con la Sunat que no prescriben. Foto: captura / documento

Rafael López niega apoyo de Reactiva, pero sus empresas sí tienen deudas

A pesar de que Rafael López Aliaga dijo no tener vínculos con las empresas deudoras con Reactiva Perú, anteriormente, durante una entrevista con Mónica Delta no lo negó pues solo contó que pidió licencia. Además, la periodista le hizo notar que sus compañías fueron receptoras de los fondos, públicamente López Aliaga manifestó que Reactiva Perú “era una estupidez”.

Dos de los más importantes componentes del conglomerado empresarial de López Aliaga, Ferrocarril Trasandino y Perú Belmond Hotels, obtuvieron créditos de 10 millones de soles cada uno, bajo el programa Reactiva Perú.

Rafael López Aliaga presentó a empresa Peruval ante el JNE. Foto: captura / documento

“Hay una gran contradicción. Usted califica a Reactiva Perú de ser una gran estupidez, cito sus palabras, pero usted recibió un beneficio eventual siendo una persona de gran fortuna, y no reconoce que sirvió para algunas cosas”, indicó Mónica Delta.

Por otro lado, fuentes de este diario señalaron que cuando Rafael López Aliga presentó du Hija de Vida al JNE, precisó que mantenía intereses en varias empresas, entre ellas: la bursátil Peruval, empresa con la mayor deuda coactiva.

