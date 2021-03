El aspirante a la Presidencia por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, anunció que demandará a quienes lo cuestionen por las deudas coactivas que tiene en la Sunat por más de 28 millones de soles (que no han prescrito y que son exigibles de pago).

Asimismo, dijo que tampoco responderá sobre las nueve empresas y entidades relacionadas de su propiedad que recibieron más de 24,2 millones de soles en préstamos bancarios bajo la cobertura del programa Reactiva Perú, así como la investigación que tiene actualmente en el caso Panamá Papers.

Esto, luego de ratificar que acudirá al debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) este miércoles 31 de marzo donde también estarán: Yonhy Lescano (Acción Popular), Julio Guzmán (Partido Morado), Daniel Salaverry (Somos Perú), Rafael Santos (Perú Patria Segura) y Ciro Gálvez (Renacimiento Unido Nacional).

“Tengo todo preparado para el debate. Los agravios no me han hecho nada. Me insultarán, dirán su payasada, pero eso no es hacer política, menos a partir de estos momentos que están incurriendo en delito. Demandaré a cualquier persona que venga a hablar de Sunat, Reactiva y Panamapapers. Son temas que ya estoy zanjando ”, declaró durante una conferencia de prensa.

Seguidamente, López Aliaga sostuvo que en el tema de Reactiva Perú “no tiene firma”. Además, contó que está pagando cerca de 70 millones de soles al año “dándole impuestos al Estado”. “Aprovechar los impuestos en consultorías no sirven para nada. El dinero del pueblo es sagrado”, expresó.

“No soy gerente de 42 empresas, pero en dos de las cuales sí he tenido firma. Ya han preparado su reactiva. Un colegio que acudió al reactiva para pagar a sus profesores y otra empresa que no está en buenas situaciones”, acotó.

Dice que no tiene vínculos con las empresas que tienen deudas coactivas; falso: le dijo a Mónica Delta que solo ha pedido licencia, o sea sigue relacionado. Además, un dato muy relevante. Cuando presentó al JNE su Hoja de Vida señala que mantenía intereses en varias empresas, entre otras, Peruval. Y resulta que Peruval es la empresa con la mayor deuda coactiva.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.