¿Qué sucederá si Vizcarra es electo y el Congreso decide inhabilitarlo?

Este miércoles, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República aprobó el informe final que recomienda inhabilitar de la función pública por 10 años al expresidente y candidato al Congreso por Somos Perú, Martín Vizcarra, por estar involucrado en el caso Vacunagate.

Este informe, aprobado durante una sesión de dicho grupo parlamentario con 15 votos a favor, será enviado a la Comisión Permanente del Parlamento y, posteriormente, se debatirá en una sesión plenaria, donde todos los congresistas votarán para decidir si se inhabilita a Vizcarra para que no pueda ejercer ningún cargo público durante una década.

Durante la misma reunión de la SAC, se aprobó el documento que recomienda inhabilitar de la función pública a la exministra Pilar Mazzetti por un plazo de ocho años. Mientras que a la excanciller Elizabeth Astete por solo un año, debido a que contemplan que “habría recibido la anuencia” del actual presidente, Francisco Sagasti.

Entonces, en caso Vizcarra Cornejo reciba esta sanción de carácter político y al mismo tiempo logre ser elegido como congresista en las elecciones generales del 11 de abril, ¿qué sucederá?

Martín Vizcarra

No podrá asumir el cargo

José Manuel Villalobos, director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral (IPDE), explicó que la decisión sobre este caso se va a tomar pasados los comicios electorales por los plazos que existen en el Parlamento y en caso el exmandatario sea electo, no podrá asumir el cargo.

“Primero, hay que ver los plazos, como recién se ha aprobado el informe. Esto, hasta que llegue al pleno, podría demorar un mes y medio. Estamos hablando de cuando Vizcarra posiblemente haya sido elegido. Si se le inhabilita antes de que asuma el cargo, no va a poder jurar al cargo y no le van a dar las credenciales ”, detalló.

“El tendrá que juramentar el 27 de julio, un día antes del cambio de mando y el Congreso termina sus funciones antes. Si se da ese procedimiento, obviamente no podría juramentar”, agregó el experto en temas electorales Fernando Tuesta.

Del mismo modo, el especialista electoral José Tello, insistió en que si el Parlamento decide inhabilitar a Vizcarra, no podrá recibir la credenciales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en caso sea elegido congresista por Somos Perú.

“Tenemos una situación bastante particular. Si el señor Vizcarra es inhabilitado para ejercer la función pública antes de que asuma el cargo y de que le entreguen el rol de congresista, no podría recibir las credenciales , el JNE no le entregaría las acreditaciones de parlamentario”, manifestó.

En esa línea, descartó la posibilidad de que este tema quede pendiente y sea resuelto por el próximo Congreso, debido a que tendría que presentarse una nueva acusación en contra del exmandatario para que se pueda evaluar una sanción.

“Eso lo va a resolver este Congreso, de todas maneras. Este escenario (que lo resuelva el próximo Parlamento) es una especulación que no vendría al caso porque de proceder que este Congreso no haga nada, tendría que darse con un nuevo Parlamento y una nueva acusación”, aclaró.

Martín Vizcarra

¿Hay forma de revertir una inhabilitación?

En caso de que Martín Vizcarra sea inhabilitado de la función pública por 10 años, los especialistas coincidieron en que no hay forma de apelar esta decisión; sin embargo, sostuvieron que probablemente el exjefe de Estado opte la vía judicial para intentar revertir la decisión.

“ La única vía es que se vayan a una acción de amparo. El Poder Judicial vería esto en primera y segunda instancia y el Tribunal Constitucional , si es que no le dan la razón al Poder Judicial. Hay que ver primero que el procedimiento esté bien llevado y segundo que las infracciones que se le imputan estén bien probadas. Hay quienes dicen que al ser una decisión política la del Congreso, no debería ser revisada por otro órgano, pero digamos que ninguno está exento del control constitucional”, señaló Villalobos.

Por su parte, Tello señaló que si se decide aprobar la inhabilitación, sería algo definitivo porque el Congreso no tiene instancia superior y este es un proceso de control político. No obstante, detalló que podría llevarlo a la vía judicial y en caso de no tener éxito, acudir a un organismo internacional.

“Seguro el señor Vizcarra va a querer llevarlo al plano judicial, quizá va a querer impugnar este acuerdo del Congreso por su inhabilitación por la vía del amparo. Pero no le veo mucho sustento, pero sí podría agotar la vía previa en el Perú e ir a un organismo supranacional como es la Corte interamericana Derechos Humanos , porque si esta acción de amparo no prospera en el PJ y tampoco como agravio constitucional en el Tribunal Constitucional que es la última instancia, ya se queda cerrada la vía nacional”, sostuvo.

Finalmente, consideró que lo que está haciendo el examandatario es “victimizarse” y ser considerado como un perseguido político.

“Creo que el señor Vizcarra se está victimizando, creo que está buscando configurar el supuesto del perseguido político, cosa que a mi entender no los es, porque tiene claramente una serie de delitos que aparentemente habría cometido”, sentenció Tello.

Martín Vizcarra

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.