George Forsyth sobre Keiko Fujimori: “Trabó el desarrollo del Perú”

Durante una actividad proselitista en Chanchamayo, en el departamento de Junín, el candidato de Victoria Nacional, George Forsyth, habló sobre los otros postulantes que lo acompañaron en la primera fecha del debate presidencial. Se refirió, sobre todo, a su rival Keiko Fujimori, de quien dijo que “trabó el desarrollo del país”.

“Me preguntan qué conclusiones tengo del debate, qué opino de los demás contrincantes. En estos debates se siguen viendo a los mismos de siempre, son los mismos partidos que no han hecho nada por el Perú”, expresó Forsyth en conferencia de prensa.

“Cuando me tocó a mí, estuve con otros cinco candidatos. Los cinco han sido congresistas y nunca hicieron nada por el Perú. Incluso, Keiko ha manejado todo el Legislativo porque tenía amplia mayoría en el Congreso, ella manejó todo un poder del Estado, ¿y qué hizo? Nada. Todo lo contrario. Trabó el desarrollo del Perú. O no recordamos cuando ella les hablaba a los compañeros de su partido y les decía que no prioricen ese proyecto (de ley)”, agregó

El aspirante al sillón de Pizarro también señaló que “esos son los personajes que no pueden volver a nuestra política”. “Nosotros estamos cansados porque hoy de repente nos dicen: ‘Sí, vamos a cambiar el Perú’. Pero, ¿por qué no lo hicieron cuando eran congresistas?, ¿qué hicieron? Nada. Nosotros ya no les creemos”, indicó.

Además, pidió a la ciudadanía que opte por un cambio responsable y afirmó que las propuestas de sus contendores, de quienes volvió a referirse como “los mismos de siempre”, no van generar ningún provecho para el país.

Forsyth afronta una investigación en la Fiscalía por negociación incompatible por los contratos que hizo a favor de su amigo y socio Renzo Navarro cuando era alcalde de La Victoria, entre 2019 y 2020. Navarro fue contratado a pesar de que no contaba con experiencia en el sector público, tampoco contaría con estudios superiores en gestión pública.

¿Con quién Forsyth participó en el debate presidencial?

George Forsyth formó parte del primer grupo y tuvo que discutir sus propuestas con Verónika Mendoza (Juntos por el Perú), Marco Arana (Frente Amplio), César Acuña (Alianza para el Progreso), Alberto Beingolea (Partido Popular Cristiano o PPC) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

No obstante, en Chanchamayo, el candidato de Victoria Nacional fue consultado sobre con quién le hubiese gustado debatir, a lo que respondió: “Para mí, todos son iguales. Todos deben quedarse en el pasado. Son los políticos antiguos con su mentalidad antigua . La verdad es que no tenemos ninguna preferencia porque son todos lo mismo”.

