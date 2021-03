Ciro Gálvez confirma que participará por Zoom en último debate presidencial

El candidato presidencial y líder de Renacimiento Unido Nacional (RUNA), Ciro Gálvez, anunció que participará vía Zoom en el último debate presidencial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) organizado este miércoles 31 de marzo.

“Voy a estar asistido por un médico que me está viendo permanentemente. Hay que tener fuerzas por el país. En la política se podrá perder, pero la personalidad, decisión, es fuerza (…) Sí he estado con oxígeno y no había cama UCI, y muchos pensaban que me iba a morir, pero hay Gálvez para rato”, declaró a Canal N.

En efecto, el también compositor comunicó que no asistirá de forma presencial a pesar de haber vencido el coronavirus (COVID-19) y estar en su domicilio culminando el periodo de recuperación.

Asimismo, dijo que estaba con semi inconsciente por lo que no descartó si participaría desde su cama ya que, según dijo, se encuentra con aproximadamente 50% de oxigeno en la sangre.

“No había cama UCI, pero la sorpresa fue que reaccione, pienso que muchos pensaban que yo me iba a morir, pero hay RUNA para rato (….) Posiblemente mis asesores, mis personeros, yo estaba totalmente grave, muy mal, pero yo acepto el reto, yo no me rindo nunca”, acotó.

A sus 72 años, Ciro Gálvez contó que viene cuidándose desde que se contagió de la COVID-19 durante su campaña presidencial. “Para mi lo mas reconfortante es conversar con mis paisanos, una sonrisa de esperanza porque vemos escenas muy tristes”, expresó.

Anteriormente, la postulante a la primera vicepresidencia de RUNA, Sonia García, ya había informado que Ciro Gálvez se presentaría de forma virtual, y que el JNE había aceptado su solicitud para que así sea.

Ante ello, Gálvez reiteró que los políticos deben estar presentes en todo debate como “una muestra de humanidad, de cariño, de fortaleza a nuestro pueblo”.

“Voy a centrarme en mis propuestas. Ya basta para tanto pelea entre políticos, eso no conduce a nada, nosotros venimos a construir un nuevo Perú , con la participación de la juventud, de una nueva generación”, añadió.