Ciro Gálvez confirma que participará por Zoom en último debate presidencial

El candidato presidencial y líder de Renacimiento Unido Nacional (RUNA), Ciro Gálvez, anunció que participará en el último debate presidencial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) vía zoom.

“Hay que tener fuerzas por el país. En la políticamente se podrá perder, pero la personalidad, decisión, es fuerza (…) Sí he estado con oxígeno y no había cama UCI, y muchos pensaban que me iba a morir, pero hay Gálvez para rato”, declaró a Canal N.

