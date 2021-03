Castillo tras debate: No se trata de ganar o perder, sino de expresar ideas

Tras el segundo día del debate presidencial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el docente Pedro Castillo indicó que no está preocupado por el resultado del evento, ya que lo más importante para él es que la población conozca sus propuestas.

”No me preocupan siempre las encuestas. Lo que a mí me preocupa más es el país. Creo que ha servido esta parte para profundizar o hacer llegar nuestros planteamientos a lugares que todavía no hemos podido visitar. No se trata de ganar o perder (el debate), sino de que el Perú entienda qué es lo que vamos a hacer ”, declaró a La República.

El candidato presidencial de Perú Libre envió un mensaje a los ciudadanos que hasta el momento no definen su voto y les pidió que “piensen primero en el Perú”.

“ (Le digo a) los jóvenes y la población que aún no deciden su voto que piensen primero en el Perú . Aquí no se trata de que Pedro Castillo o Perú Libre van a gobernar, porque vamos a gobernar entre todos en el marco de una nueva constitución, con participación popular”, agregó.

“Ha llegado el momento de hacer los cambios”

Al ser consultado por cómo se diferencia él del resto de candidatos, Castillo Terrones refirió que no se asemeja a aquellos que han postulado en anteriores oportunidades y que han alcanzado puestos en el Gobierno. Por ello, aseguró que debe haber cambios en el país.

“ Los tradicionales tienen su tiempo. Creo que ha llegado el momento de hacer los cambios, pero cambios de verdad . El gran problema que tiene el país es la corrupción. Llega un Gobierno, designa a un ministro, pero este no responde a la población, sino a quien lo ha propuesto, a las empresas”, sostuvo.

Además, el aspirante al sillón presidencial por Perú Libre señaló que para acabar con la corrupción que se enquistó en el administraciones pasadas debe haber cambios también en las diferentes carteras.

“Se tiene que estructurar que los ministros sean propuestos por cada uno de los sectores, de los gremios, para terminar con los grandes conflictos sociales que existen en el país”, comentó.

Críticas a Verónika Mendoza

Cuando se le preguntó qué lo diferencia de Verónika Mendoza, candidata presidencial de Juntos por el Perú, Pedro Castillo dijo ser un político que “viene desde abajo”.

“Nosotros venimos de abajo. No tenemos ningún pasaporte extranjero. Nosotros no hemos tenido ninguna oportunidad en el escenario Legislativo ni en el Ejecutivo . Si hubiésemos tenido una bancada, sido congresistas o puesto a alguno que otro gobernante, hace rato hubiésemos cambiado al país”, puntualizó al salir del debate presidencial.

