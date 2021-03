Los últimos seis candidatos presidenciales declararon ante los medios de comunicación antes de iniciar el tercer debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

No obstante, solo cinco participantes llegaron al Centro de Convenciones Lima, acompañados de su equipo de campaña, e incluso con familiares cercanos.

Rafael Santos

El candidato de Perú Patria Segura, Rafael Santos, declaró antes de ingresar al último debate presidencial del JNE. El también exalcalde de Pueblo Libre resaltó que el Perú “necesita sangre nueva”. “ Los electores quieren propuestas, el Perú quiere la verdad y hoy van a escuchar la verdad ”, resaltó.

“Aquí venimos como todos los peruanos. Esta es una fiesta democrática (….) (Lo demás candidatos) no son contrincantes, son rivales, todos queremos lo mejor para el país”, agregó.

Rafael Santos en su auto antes de ingresar al Centro de Convenciones de Lima. Foto: John Reyes/ La República

Daniel Salaverry

Por tanto, el candidato de Somos Perú, Daniel Salaverry, calificó el formato del debate como “un careo”. Aseguró que los candidatos tienen la obligación de responder las preguntas ciudadanas y de los periodistas.

“Vamos a aprovechar el tiempo sobre todo para exponer nuestro plan”, dijo a su llegada al debate.

Seguidamente, explicó que todos los aspirantes a Palacio de Gobierno deben mostrar respeto por el pueblo peruano. Esto, tras ser consultado sobre la confirmación de Rafael López Aliaga de asistir al debate. “Si el Jurado Nacional de Elecciones nos invita a participar en un debate, es lógico asistir”, añadió.

“Lo que esto debe permitir es que la población evalúe, quienes tienen experiencia, quienes tienen las mejores propuestas, quienes tienen el mejor equipo y quienes tienen una visión clara de hacia donde quieren llevar el país”, dijo.

Julio Guzmán fue el único candidato que no se pronunció antes del debate presidencial. Ingresó por un camino sin acceso a los medios. Foto: Aldair Mejia/La República

Yonhy Lescano

Al respecto, el candidato Yonhy Lescano acusó una supuesta guerra sucia de parte de los medios de comunicación. Lescano mostró unos gráficos y caratulas mencionando que “hay ataques contra su campaña”.

“ Hemos sufrido durante estos dos meses la guerra sucia , con mentiras y medios de comunicación. Hay un canal en particular que ha estado atacando. Está bien que venga. Que pase nomás”, manifestó.

Por último, el también exparlamentario señaló que su objetivo en el evento es “hacer los planteamientos al país y no contestar la guerra sucia”.

Rafael López Aliaga

Horas antes de ir al debate, el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, dio una conferencia de prensa confirmando que asistirá al último debate presidencial con miras a los comicios del 11 de abril.

Simpatizantes de Renovación Popular en los exteriores del tercer debate presidencial. Foto: John Reyes/La República

El candidato, quien debe más de 28 millones de soles a la Sunat, reiteró su rechazo con el formato y los moderadores. Además, pidió “que no lo insulten”, pues en caso lo hagan, “entraran en un delito”.

“Tengo todo preparado para el debate. Los agravios no me han hecho nada. Me insultarán, dirán su payasada, pero eso no es hacer política, menos a partir de estos momentos que están incurriendo en delito. Demandaré a cualquier persona que venga a hablar de Sunat, Reactiva y Panama papers. Son temas que ya estoy zanjando“, declaró.

Ciro Gálvez

Por su parte, Ciro Gálvez confirmó que participará vía Zoom en el último debate presidencial del JNE organizado este miércoles 31 de marzo.

“Voy a estar asistido por un médico que me está viendo permanentemente. Hay que tener fuerzas por el país. En la política se podrá perder, pero la personalidad, decisión, es fuerza (…) Sí he estado con oxígeno y no había cama UCI, y muchos pensaban que me iba a morir, pero hay Gálvez para rato”, expresó a Canal N.

Mario Valencia, más conocido como 'Cristo Cholo' se hizo presente en los exteriores del Centro de Convenciones de Lima. Fotos; Carlos Félix/GLR

En efecto, el también compositor comunicó que no asistirá de forma presencial a pesar de haber vencido el coronavirus (COVID-19) y estar en su domicilio culminando el periodo de recuperación.

