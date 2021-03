IEP: Porcentaje de indecisión para el Congreso es mayoría pese a descenso

De acuerdo con la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 19% del electorado no ha decidido su voto o no piensa votar por nadie para representantes por el Congreso en las próximas Elecciones Generales del 11 de abril de 2021.

El 11,9% considera que la mejor opción es el blanco o nulo, mientras que a un 3,3% no le convence ningún partido o aspirante al Legislativo. Además, el 3,7% no sabe o no precisa. Por tanto, a pesar de haber disminuido en conjunto (en el sondeo anterior el resultado fue de 25%), con un total de 19%, persiste la indecisión en la intención de voto de la ciudadanía a dos semanas para los comicios.

En el nivel socioeconómico AB, el 12,5% aún no ha decidido su voto o no simpatiza con ningún partido. En el nivel socioeconómico C, el porcentaje aumenta a 16,5%. Y en el nivel socioeconómico CD, este mismo rubro es representado por el 22,9%.

Asimismo, el 21,4% de electores entre los 25 y 39 años se encuentran indecisos, el rango de edad con el porcentaje más alto. Por otro lado, el 15,4% de los hombres no se sienten representados por ningún partido político para el Congreso, mientras que en el caso de las mujeres, la cifra asciende a un 22,4%.

Encuesta IEP

Con respecto a las macrozonas, los resultados del IEP demuestran que Perú rural tiene el grado más alto de indecisión con un 24% , seguido de un 19,2% para Perú urbano y finalmente un 15,6% para Lima Metropolitana.

Los datos de esta encuesta fueron recopilados del 22 al 25 de marzo; es decir, un día después del debate presidencial transmitido por América TV y Canal N, en el cual 6 candidatos a la presidencia (Yonhy Lescano, Keiko Fujimori, Verónika Mendoza, George Forsyth y Daniel Urresti) presentaron sus propuestas en caso de ser elegidos para el cargo.

