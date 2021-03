George Forsyth sobre elecciones: Este proceso democrático debe continuar

El candidato a la presidencia de la República por Victoria Nacional, George Forsyth, se pronunció sobre las elecciones generales, programadas para el próximo 11 de abril. Señaló que el proceso debe continuar, pese al contexto de pandemia por COVID-19 que atraviesa el país.

El exalcalde de La Victoria indicó que el proceso electoral ya está bastante avanzando y se tiene que confiar en los protocolos establecidos. El candidato dijo esto luego de que el presidente, Francisco Sagasti, aseguró que los comicios se van a realizar, pese a que en Chile se esté contemplando postergar las elecciones programas para abril.

“ Creo que ya está bastante avanzado (el proceso electoral). Se está manejando bien , hay que confiar en que las autoridades lo van a hacer con los protocolos que corresponden. Sabemos que se están ampliando los horarios, pero este proceso democrático debe continuar”, aseveró en diálogo con Canal N.

“Ya no podemos seguir con lo mismo, tenemos un Gobierno interino que no está funcionando. Necesitamos que haya este cambio, por eso les pido a los peruanos que voten por este cambio, porque el Perú no puede continuar con lo mismo”, agregó.

De este modo, Forsyth consideró que no se deben suspender las elecciones, pues aseguró que la siguiente gestión tiene que encargarse de resolver los problemas que aquejan a la ciudadanía por la crisis sanitaria.

“ Necesitamos el cambio porque si no vamos a seguir con lo de siempre, no van a traer las vacunas, no van a vacunar a la población , vamos a tener una vacunación sumamente lenta, no va a haber oxígeno, necesitamos que venga un gobierno firme y que haga ese trabajo”, enfatizó.

Forsyth participó en el debate presidencial del último lunes. Foto: La República

Forsyth sobre debate

George Forsyth habló sobre su participación en el debate presidencial del último lunes y aseguró que hubo candidatos que se pusieron de acuerdo para “atacar”, refiriéndose a Verónika Mendoza y Keiko Fujimori.

“Hemos visto que varios se han puesto de acuerdo para atacar. No hay ningún problema, porque sabemos que esto es así. Nosotros somos muy distintos a ellos. (Hubo) hasta una tercera persona y nosotros, luego, nos concentramos en nuestras propuestas”, detalló Forsyth en diálogo con RPP.

El postulante presidencial de Victoria Nacional explicó que esto se desató luego de que hiciera una crítica a Mendoza y Fujimori por no tener experiencia en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

