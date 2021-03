Forsyth tras debate con Keiko y Mendoza: “Mostraron su verdadera cara”

Luego del debate presidencial del último lunes, George Forsyth (Victoria Nacional) se refirió a sus contendoras Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Verónika Mendoza (Juntos por el Perú), con quienes tuvo tensos enfrentamientos durante dicho evento electoral.

“Hemos visto que se unen para atacar a los candidatos nuevos, que queremos cambiar el Perú. Es importante que la población vea cómo son de verdad, porque siempre están en un personaje. Ellas se desnudaron y mostraron su verdadera cara” , declaró a Canal N.

Al ser cuestionado si deplora lo que le dijo a la lideresa de Fuerza Popular, acerca de que si había participado en un operativo policial, pero no como detenida, el exalcalde de La Victoria indicó que su consulta estaba dirigida a un tema de seguridad ciudadana.

“ Lo que le hemos preguntado (a Keiko Fujimori) es qué cosa ha hecho, si ha hecho algo por la seguridad, y lo mismo a Verónika (Mendoza) . Eso es lo que hemos hecho, hemos sido muy frontales porque los peruanos tienen que tener en claro que son los mismos de siempre, haciendo las promesas de siempre”, expresó.

A modo de balance del mencionado debate, Forsyth Sommer reiteró que los aspirantes al sillón presidencial son “los mismos de siempre” y que están mintiéndole a la población con sus planteamientos de campaña.

“Competimos contra los mismos de siempre. Todos han sido congresistas, nos prometen cambiar el Perú, pero nunca hicieron nada para hacerlo . Nos están engañando otra vez, (en) otra elección, con todas sus propuestas, pero que es una mentira total”, comentó.

No se deben suspender las elecciones

Cuando se le preguntó por las últimas declaraciones del presidente, Francisco Sagasti, respecto a que no postergará las elecciones, George Forsyth dijo que es acertado porque el proceso está “bastante avanzado”.

“Ya está bastante avanzando (el proceso electoral), se está manejando bien. Hay que confiar que las autoridades lo van a hacer con los protocolos que corresponden. Sabemos que se están ampliando los horarios, pero este proceso democrático debe continuar”, sostuvo.

Asimismo, señaló que debe haber un cambio de Gobierno tal como está programado, a fin de no continuar “con lo mismo de siempre” y asegurar la adquisición de vacunas contra la COVID-19 para enfrentar la pandemia.

“ No creemos que se deban suspender (los comicios) porque, si no, vamos a seguir con lo mismo de siempre , no van a traer las vacunas, no van a vacunar a la población, vamos a tener una vacunación sumamente lenta, no va a haber oxígeno. Necesitamos que venga un gobierno firme y haga ese trabajo”, zanjó.

