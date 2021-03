Forsyth a Keiko: ¿Ha participado en un operativo policial, pero no como detenida?

Los candidatos presidenciales de Victoria Nacional, George Forsyth, y de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tuvieron un tenso enfrentamiento durante el bloque de seguridad nacional del debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Forsyth hizo uso de la palabra y comentó cómo iba a enfrentar la seguridad, por lo que empezó dirigiéndose a la postulante del fujimorismo para preguntarle si había participado en una operativo policial.

“Señora Keiko, ¿alguna vez ha participado de un operativo policial, no como detenida, sino como parte de la autoridad? ”, manifestó el exarquero de Alianza Lima.

Ante el cuestionamiento, Fujimori pidió la palabra por alusión y le respondió al exalcalde de La Victoria “en términos deportivos” sobre su gestión en dicho distrito.

“Cuando uno cuelga los chimpunes en medio de un campeonato es abandonar a tu gente y eso es lo que sienten todos los vecinos de La Victoria cuando renunciaste como alcalde . ¿Cómo los peruanos van a poder confiar en ti que aspiras a un cargo más importante?”, respondió Fujimori.

El aspirante al sillón presidencial de Victoria Nacional continuó cuestionando a sus contrincantes y aseguró que no tienen la experiencia en el tema de la seguridad.

“La seguridad no se aprende mirándola por televisión, no se aprende sentado en un escritorio, se aprende en la calle... He tenido que salir de La Victoria para luchar por el Perú, para no permitir que los mismos de siempre vuelvan a tomar el control”, aseveró.

La candidata de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, tomó la palabra y le contestó a su competidor señalando que abandonó a los vecinos del distrito del que fue alcalde.

“Algunos se creen machitos y valientes cuando tienen chalecos antibalas y están rodeados de personal policial, pero esos, generalmente, (son) los primeros en arrugar, como lo hizo Forsyth en La Victoria dejando a los vecinos en el abandono total ”, dijo..

