Hubo tensión en los minutos previos. Cinco candidatos ya estaban instalados y la duda empezó a surgir entre los organizadores con respecto a Verónika Mendoza, quien llegó al filo de las seis de la tarde. Iniciado el debate, en las dos horas siguientes hubo de todo: ataques políticos y personales; discusión sobre el modelo económico; ejercicio de memoria y hasta improvisación con ofertas que no aparecen en ningún renglón de los planes de gobierno.

Esta primera confrontación tuvo como adversarios a Verónika Mendoza (Juntos por el Perú), George Forsyth (Victoria Nacional), Alberto Beingolea (PPC), César Acuña (APP), Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Marco Arana (Frente Amplio).

El primer bloque estuvo destinado a la exposición de propuestas para enfrentar la pandemia y fue en este tramo donde más se encendió el debate sobre el modelo económico.

Keiko Fujimori y Beingolea salieron a defender la inversión privada como eje para la atención de la emergencia sanitaria y económica. En el otro extremo, Mendoza y Arana incidían en la necesidad del cambio constitucional. “Esta Constitución del 93 permite y ampara los abusos”, apuntó Arana, recordando los excesos de las clínicas privadas y el monopolio en el oxígeno medicinal.

En la mira. Al principio pareció un 'todos contra Verónika', al final el blanco fue Forsyth. Foto: Aldair Mejía / La República

“Que la vacuna no se convierta en un negocio”, expresó luego Mendoza, rechazando la propuesta de Fujimori y Beingolea sobre la participación del sector privado para traer las vacunas. Estos dos últimos, luego, plantearon medidas distintas a la cuarentena.

Ya desde esta etapa empezaron a surgir propuestas ajenas al contenido de los planes de gobierno. Keiko Fujimori dijo: “Construiremos cien plantas de oxígeno a nivel nacional”. Después ofreció construir tres mil colegios nuevos. Pero estas metas no están señaladas en su plan.

Luego fue el turno de Acuña. Sin explicar cómo, este candidato anunció en forma reiterada: “Vamos a instalar una planta de oxígeno en cada distrito del Perú”. De hecho, en ninguna parte de su plan de gobierno de doscientos páginas está consignada esta idea.

Los ataques

Con su experiencia como candidata por tercera vez, Keiko Fujimori inicialmente intentó concentrarse en exponer sus ideas, pero luego se dejó llevar por los ataques y salió a responder.

Fue Forsyth quien salió a atacarla primero: “¿Señora Keiko, alguna vez ha participado en un operativo policial, no como detenida sino como autoridad?”. Le preguntó, en el bloque de seguridad ciudadana.

Era una clara alusión a la prisión preventiva que cumplió la candidata en Santa Mónica. La postulante respondió cuestionando que Forsyth haya optado por “colgar los chimpunes”, al dejar el cargo de alcalde de La Victoria. Y eso no fue todo.

Posteriormente, Fujimori optó por un ataque más personal contra Forsyth, al aludir a la demanda por violencia que este enfrenta. “Lo que se necesita es mano dura, y no mano dura contra su exesposa”, le dijo, generado risas entre los asistentes.

Coincidencia. Keiko y Verónika reaccionaron contra Forsyth. Foto: EFE

Aún quedaba el bloque anticorrupción y fue entonces que Fujimori intentó ganar por puesta de mano al calificar a Arana como falso cura. El candidato replicó: “El fujimorismo abrió las puertas del infierno de la corrupción y el Frente Amplio las va a cerrar con ellos adentro”. Dijo esto y luego le recordó: “Su padre y Montesinos, que pagaron sus estudios, robaron más de 6.000 millones de dólares”. La llamó, finalmente, “hija de la corrupción”.

Medidas frente a la pandemia del Covid-19

Verónika Mendoza, Juntos por el Perú

La excongresista comenzó con tres propuestas: vacunación universal gratuita, oxígeno medicinal para todos y mejorar el acceso a internet para mejorar la educación virtual en medio de esta crisis sanitaria. Mendoza aseguró que no tiene reparos en aplicar la ley general de salud para tomar control de la producción de oxígeno. La postulante enfatizó que será el Estado quien lidere la compra de vacunas. Y creará dos bonos universales.

George Forsyth, Victoria Nacional

El exalcalde de La Victoria enfatizó tres promesas: vacunación, mejorar el sistema de salud y el primer nivel de atención, y reactivación económica. Forsyth alegó que existen casi 23 laboratorios que se encuentran en la fase III de los ensayos clínicos de vacunas contra el Covid-19 y que, por ende, lo ideal sería agilizar negociaciones, involucrando al sector privado. Además, apuesta porque se compren medicamentos genéricos.

Alberto Beingolea, Partido Popular Cristiano

El presidente del PPC y exconductor de TV invocó a la unidad nacional, convocando al sector privado para la compra de vacunas. Para Beingolea, en vista de que el Estado es lento, es indispensable trabajar junto al empresariado en el proceso de inmunización. Beingolea está en contra de utilizar ahorros fiscales, pues considera que la solución radica en atraer inversión privada para recuperar empleos y reactivar la economía ante la pandemia.

Keiko Fujimori, Fuerza Popular

La hija de Alberto Fujimori plantea “Perú abierto”, un plan para reactivar la economía y reducir los confinamientos, cambiando los protocolos de bioseguridad. Asimismo, dice que de salir electa, en su gestión se realizarán 70 mil pruebas moleculares diarias y construirán cien plantas de oxígeno a nivel nacional. La lideresa fujimorista también está a favor de que las empresas privadas puedan comprar y aplicar vacunas contra el Covid-19.

Marco Arana, Frente Amplio

El excongresista alegó que la Constitución de 1993 permite el abuso de algunas empresas en esta crisis sanitaria. Agregó que, por eso, además de luchar contra la pandemia, se debe erradicar la corrupción y eso conduce a cambiar la Carta Magna. Asimismo, propuso declarar traidores de la patria a quienes se aprovechen de la pandemia para lucrar, También ofreció duplicar el presupuesto del Ministerio de Salud.

César Acuña, Alianza para el Progreso

El presidente de APP asegura que traerá más vacunas “cueste lo que cueste” y que instalará plantas de oxígeno en todos los distritos del Perú. El excongresista se comprometió a terminar con la pandemia en un año. Y respecto a los estragos económicos, plantea crear un bono Covid-19, comprar las deudas financieras de cinco millones de ciudadanos y crear el programa “Emprende emprendedor” para incentivar el empleo.

Seguridad ciudadana

Verónika Mendoza, Juntos por el Perú

Para la candidata de izquierda es fundamental preparar a la Policía Nacional y especializarla, sobre todo, en atención a víctimas de violencia de género. Además, Mendoza propone la creación de una fiscalía especializada en bandas delincuenciales y un sistema de lucha contra el crimen organizado que esté integrado por miembros de la PNP, el Ministerio Público y otras instituciones. También creará el sistema de denuncia digital y reactivará el consejo de seguridad ciudadana.

Alberto Beingolea, Partido Popular Cristiano

Las propuestas del excongresista están fundamentadas en tres pilares: la prevención, la defensa de la Policía Nacional y la reinserción del delincuente primario. Durante su intervención mencionó que los agentes de la Policía no deben tener miedo de hacer su trabajo, por eso, propiciará el marco legal para sostener su defensa mientras cumplan con su labor en las calles. Asimismo, se aplicarán las recomendaciones del Consejo Nacional de Política Criminal para frenar la delincuencia.

Acción. Beingolea y Forsyth se toparon defendiendo equipos diferentes, como en el fútbol. Foto: Aldair Mejía / La República

George Forsyth, Victoria Nacional

El exalcalde de La Victoria planea fortalecer a la PNP con leyes que los protejan y fue el único que habló de expulsar a los extranjeros que cometan delitos en nuestro país. Además, enfatizó en que durante su gobierno se habilitarían cárceles productivas para que los delincuentes no le resulten costosos al Estado peruano. Enfocó también su discurso en la atención y reforzamiento del Centro de Emergencia Mujer, así como la promoción de mujeres policías con altos rangos.

César Acuña, Alianza para el Progreso

“Voy a contratar en 5 años a 100.000 reservistas”, arrancó desde el principio de su intervención. Según el candidato, estos estarán comandados por la PNP y conformarán las rondas urbanas. Los primeros 10.000 serán contratados hasta setiembre y capacitados. Acuña enfatizó también en que aumentarán el sueldo a la PNP hasta en un 50 % y se les dará preparación permanente. En las comisarías habrá un sistema de red nacional que permitirá digitalizar a esta institución.

Keiko Fujimori, Fuerza Popular

Keiko propone el programa Distrito Seguro para fortalecer a las comisarías con los mejores elementos policiales y patrullajes inteligentes. Además, creará el mecanismo de denuncias virtuales y reformará el sistema penitenciario. Así, con la creación de nuevas cárceles se darán reales oportunidades de estudio a los presos. Su plan también está fundamentado en la prevención de la delincuencia, por lo que se dará oportunidades de trabajo a los jóvenes emprendedores del país.

Marco Arana, Frente Amplio

El excongresista Arana puso en primera línea reforzar las rondas campesinas a través de un marco legal que les permita hacer su trabajo para la defensa de la ciudadanía. Este mencionó que en su gobierno se creará una sola escuela de formación policial, y serán los mejores policías los que lideren la lucha contra la inseguridad, no los que más recursos tienen para estudiar. Así también se acabarán las aceleradoras que sacan a los agentes del orden a las calles con dos años de estudio.

Duelo 1: Educación

Pregunta: ¿Qué plantea para mejorar el acceso a educación de calidad de niños con habilidades diferentes?

César Acuña, Alianza para el Progreso

Vamos a priorizar la educación de niños con habilidades diferentes. Habrá un programa especial educativo para ellos, porque hoy más que nunca el Estado debe estar cerca de esos niños y niñas. Pero nada se va a lograr si no hay una revolución educativa en el Perú. En ese sentido, vamos a implementar tres cosas: dar internet y tecnología a todos los colegios, aumentarles el sueldo y preparar a los maestros en educación remota y rescatar a la era de niños que recibieron mala educación en la pandemia.

Keiko Fujimori, Fuerza Popular

Crearemos instituciones específicas. Pero lo que recomiendan los especialistas es que la gran mayoría vaya a colegios regulares. Mejoraremos la educación virtual con canastas tecnológicas, con PC o laptops con acceso a internet. Apostaremos por lo presencial. Construiremos 3.000 colegios y modernizaremos otros. Habrá desayunos y almuerzos gratuitos. En los contenidos, los padres deben intervenir para eliminar en donde se señala que el terrorismo es un conflicto armado, y evaluar la ideología de género.

De lejitos. A César Acuña y Keiko Fujimori les tocó debatir sobre educación. No pasó nada. Foto: Aldair Mejía / La República

Pregunta: ¿Cuáles son sus propuestas sobre la implementación de enfoque de género en el currículo nacional?

George Forsyth, Victoria Nacional

Vivimos mucha desigualdad, mujeres maltratadas, feminicidios, porque no educamos en valores y en género. Hay que reconocer a esas luchadoras que han sacado adelante al país. Hay que invertir en infraestructura, una educación moderna, con acceso a internet en zonas remotas. Necesitamos cursos técnicos para que los jóvenes salgan a trabajar, pues tienen empleos informales y mal pagados. Hay que invertir en educación. Los niños deben volver a las aulas. El maestro es vital.

Verónika Mendoza, Juntos por el Perú

La pandemia ha revelado una dolorosa violencia contra las mujeres. Las cifras han recrudecido. Es urgente una educación para la igualdad, hombres y mujeres con iguales derechos y oportunidades, así de sencillo es el enfoque de género. Dejar atrás la discriminación por el idioma, por el lugar en el que viven. Planteamos ConectaPerú para acceso a internet, maestros bien remunerados, capacitados y nombrados, previo concurso. La educación presencial, pero con medidas de bioseguridad.

Pregunta: ¿Qué medida promovería desde las escuelas públicas en la enseñanza de ciencia y tecnología?

Marco Arana, Frente Amplio

Soy hijo de educadores, he sido profesor de escuela rural. Creé un colegio y les cambiamos la vida a niños y jóvenes, ahora son profesionales y técnicos calificados. Debemos invertir en educación pública de calidad, con el 6% del presupuesto. Proponemos clubes de ciencias en las 120.000 escuelas, y científicos y técnicos, asesorando al presidente de la República. Hay que imponer impuestos a los más ricos, evitar evasión y elusión tributarias. Sin concesiones.

Alberto Beingolea, Partido Popular Cristiano

Tenemos que hablar de qué va a ocurrir con la educación más adelante. A partir de este 28 de julio, vamos a aplicar un plan para, entre el 2022 y el 2026, cubrir los años perdidos, pues se pasa de año al adquirir conocimientos. En la ciencia, que no se hace desde un ministerio, los científicos promoverán investigación y la trasladarán a colegios y universidades. Invertiremos el 6%. Sin dinero no hay calidad. Evitaremos la brecha entre rurales y urbanos.

Quién ganó el duelo

Arturo Maldonado, profesor de la PUCP

Acuña perdió su oportunidad

En el debate sobre educación, sin duda hubo candidatos que tuvieron mejor performance que otros. Lo sorprendente es que César Acuña, empresario vinculado a la educación, no haya podido aprovechar este tema que se supone es su especialidad. Al frente tuvo a keiko Fujimori y no tuvo la habilidad de encarar algún punto del plan de gobierno de Fujimori.

Verónika le dio más contenido

En la pregunta sobre enfoque de género George Forsyth la responde y de ahí sigue el libreto de sus ofrecimientos. En ese sentido, Verónika Mendoza le dio más contenido a su respuesta. En la dupla Alberto Beingolea-Marco Arana creo que Beingolea aprovechó su experiencia frente a las cámaras, lo que hace la diferencia aunque es difícil que eso se traduzca en algunos votos más.

La propuesta novedosa de Beingolea

Las propuestas sobre internet la venimos discutiendo hace mucho tiempo, aumentar el porcentaje del PBI a educación en 6% también llevamos una década en eso, así que no hay ninguna novedad. Quizás lo más novedoso haya sido la propuesta de Beingolea de recuperar el tiempo escolar perdido el año pasado y tal vez este año y hacer seis años en cuatro.

Duelo 2: Anticorrupción

Pregunta: ¿Cómo debe mejorar la Contraloría para ser una institución eficaz en la lucha contra la corrupción?

Keiko Fujimori, Fuerza Popular

Ofreció fortalecer la Contraloría con mayor presupuesto y capacidad sancionadora, permitir el control concurrente para separar inmediatamente a los funcionarios corruptos; y anunció que protegerá a los que los denuncian. Atacó a su contrincante de dupla y dijo que se debe tener “cuidado de las personas que se disfrazan de curas para luego incendiar nuestro país”. Incluso lo tildó de fariseo y lo acusó de dirigir una ONG que recibe millones de soles para destruir la inversión, dividir el país y fomentar la violencia.

Marco Arana, Frente Amplio

Recordó que cuando fue congresista investigó al excontralor Edgar Alarcón por corrupción, señalando que era protegido por el fujimorismo y el Apra. Además, mencionó que Vladimiro Montesinos, el exasesor de su padre, le pagó sus estudios con dinero de la corrupción. Propuso el lanzamiento de la movilización ciudadana para fiscalizar los actos de corrupción. Dijo que debe haber más transparencia en la ley de contrataciones del Estado y darle a la Contraloría las facultades sancionadoras.

Pregunta: ¿Cómo debe mejorar la Contraloría para ser una institución eficaz en la lucha contra la corrupción?

George Forsyth, Victoria Nacional

Expuso que la Contraloría es vital y la debemos empoderar con presupuesto. Remarcó que solo en el 2019 la corrupción se robó 23.000 millones de soles, y por eso la lucha contra ese mal es una inversión. Aseveró que harán una lucha frontal y, por ello, promoverán una Constitución anticorrupción. Añadió que entre sus principales artículos está la creación de los jurados ciudadanos, que sea penado el retardo de la justicia y que haya cláusulas anticorrupción en los contratos del Estado.

César Acuña, Alianza para el Progreso

Recalcó la importancia de cuidar el dinero de los peruanos, y una forma de hacerlo es invertir en una Contraloría autónoma, y que los órganos de control interno no dependan económicamente de los gobiernos locales ni regionales. Expresó que revisarán la ley de contrataciones y fortalecerán la Contraloría. Se comprometió a que en su gobierno haya “cero corrupción”, y dijo que todos los corruptos deben ir a la cárcel y no deben recuperar su libertad hasta que devuelvan lo robado.

Pregunta: ¿Qué modificaciones institucionales propone para fortalecer la lucha contra la corrupción?

Verónika Mendoza, Juntos por el Perú

Apuntó que para prevenir la corrupción devolverá al Estado su capacidad planificadora, pues en los últimos años las obras de infraestructura se definieron con arreglos bajo la mesa, lo que no ocurrirá si se hace de forma planificada y oyendo las demandas ciudadanas. También planteó un Estado transparente, que cuelgue en línea toda la información para que la ciudadanía pueda ejercer fiscalización; y dar protección a los que denuncian la corrupción.

Alberto Beingolea, Partido Popular Cristiano

Comentó que se debe devolver capacidad sancionadora a la Contraloría, para lo cual el 28 de julio presentarán una ley que tipifica las conductas infractoras. Refirió que ahora la sanción es solo penal, y los juicios son largos, mientras que si es administrativa se aplica rápidamente. Respaldó el control concurrente de la Contraloría. Agregó que la sanción para un corrupto debe ser la inhabilitación perpetua, sin necesidad de análisis de las ONG de izquierda.

Histriónico. Beingolea destacó por su manejo de cámaras y por sus pullazos a Mendoza. Foto: Aldair Mejía / La República

Quién ganó el duelo

Ana Neyra, analista y exministra

Fujimori expuso más propuestas

Me pareció un bloque de mucho ataque. Pero, a pesar de que Fujimori atacó y contestó, expuso más sus propuestas, pues habló de dar presupuesto a la Contraloría, de acciones sancionadoras, del control concurrente; mientras que Arana solo lanzó dos ideas. Ella tuvo más oportunidad de hablar de propuestas, que es el sentido del debate.

Destacó lo que planteó forsyth

Los dos se centraron más en sus planteamientos, pero la que destaca, porque lo ha repetido mucho Forsyth es la Constitución anticorrupción y los jurados ciudadanos. Esta última figura existe en Estados Unidos generalmente para casos de delincuencia común, y no sería fácil aplicarla para casos de corrupción, pues generalmente esta opera con redes organizadas.

Verónika no respondió ataque

Beingolea la atacó, pero ella decidió no contestarle y eso le permitió explicar mejor su propuesta. Hablar de la capacidad planificadora puede asustar, pero debe explicarlo mejor, así como el tema de la fiscalización ciudadana. Mientras que Beingolea reiteró lo que casi todos han dicho de fortalecer a la Contraloría y lo de las sanciones administrativas.

De algún lado el elector tomará una decisión

Análisis por Rosa María Palacios, periodista

En realidad, Marco Arana desde que empezó el debate se presentó como un buscador de culpables. El quería a su culpable, pero más allá de eso no proponía nada. En estos debates tú tienes que tener las tres cosas: defensa, ataque y propuesta todo el tiempo. Él lo único que tenía fue culpables, ese es el problema que vi con su preparación. Yo pongo a Alberto Beingolea y Verónika Mendoza arriba y a Marco Arana y César Acuña abajo. Arana mejoró cuando tuvo a Keiko Fujimori adelante, ahí se lució, antes no pudo. Y sí se diferencia de Mendoza porque Arana representa a una izquierda muy conservadora; Mendoza puede hablar de enfoque de género y otros temas de los cuales Arana no puede porque sigue buscando culpables.

Forsyth se equivocó al final porque en su última intervención explotó: ustedes cinco han sido congresistas, yo no, les dijo. Ahí sí hubiera enganchado con el discurso de la mismocracia. Lo explotó al final, mala oportunidad. Él venía bien en su primer y segundo bloque, en el tercero lo masacraron y no pudo levantar cabeza.

La gente no es tonta. Es un disparate ofrecer una planta de oxígeno a cada distrito cuando hay 1.800 distritos y 200 provinciales. Acuña, además arrancó con 5 mil reservistas para hacer función policial. Eso no es lo que necesitas. Los otros candidatos no lo pecharon, lo dejaron jugar.

Beingolea sí ha suscitado algún nivel de sorpresa. Claro, tiene cuarenta años haciendo televisión, ahí tuvo ventaja sobre todos los demás.

En el caso de Forsyth, la elocuencia no es lo suyo. Keiko tiene muchos millajes en debates, al final Arana le hizo perder la paciencia. De algún lado el elector tiene que tomar una decisión.

