El candidato presidencial del Partido Popular Cristiano (PPC), Alberto Beingolea, señaló que su contendor George Forsyth, de Victoria Nacional, “dejó a su pueblo abandonado (en referencia al distrito de La Victoria) por puros intereses personales”. El hecho ocurrió durante el primer día del debate presidencial del Jurado Nacional Elecciones (JNE).

A Beingolea le consultaron sobre qué haría para mejorar y agilizar la Ley Servir, él contestó que se necesita “transparencia”, lo que le sirvió para luego criticar a Verónika Mendoza (de Juntos por el Perú) y, especialmente, a Forsyth.

“La transparencia es fundamental. No venir a decir: ‘Los mismos de siempre’, cuando tenemos a un candidato que ha sido 10 años regidor de La Victoria . No iba a la Municipalidad, después se iba”, expresó el representante del PPC sobre su rival de Victoria Nacional.

“ Dejó a su pueblo abandonado por puros intereses personales, poniendo un partido tan antiguo como el de Humberto Lay, cambiándole simplemente el nombre y diciendo que es nuevo , cuando es un partido viejísimo. Eso se tiene que terminar para acabar la corrupción”, prolongó.

Criticó las campañas de Mendoza y Forsyth

Segundos antes, Beingolea también había dicho que “en todo tiene que haber trasparencia”. “En esta campaña, yo he caminado un poco por el Perú y me he quedado sorprendido con algunas campañas presidenciales, que seguramente se informarán, pero la cantidad de dinero que ha tenido mi adversaria (Mendoza) o George Forsyth es impresionante”, precisó.

“Yo no tengo tanta publicidad en las calles. Levanten nada más la cara y vean la publicidad que tiene Forsyth y Verónika. De los millonarios ya sabíamos, López Aliaga y Acuña tienen mucha plata, pero de ellos estoy sorprendidísimo. Tendrán que explicar de dónde sacan tanto dinero. Yo no tengo esa cantidad de plata”, indicó.

