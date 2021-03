El candidato presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano, se refirió a la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) publicada este domingo 28 de marzo en La República donde se mantiene en el primer lugar de la intención de voto con 11,4%.

“ No, no me preocupa (la última encuesta del IEP) . Creo que es una referencia las encuestas, pero también mis recorridos son una referencia. Estoy en Puno dos días, ayer y antes de ayer, y consecuentemente ha habido multitudinarias manifestaciones, espontaneas en la calle. Casi han paralizado la ciudad de Puno, Azángaro, Ilave, Yunguyo, entre otros. Esos elementos se tienen que combinar, veo que en las calles hay una repuesta muy positiva”, declaró este domingo en Panorama.

En efecto, a 15 días de las Elecciones Generales 2021, Lescano bajó su respaldo para llegar a la presidencia, pues ahora tiene 2.5 puntos porcentuales menos que en la última encuesta del IEP done tenía 13,9%.

“Esta semana estuve en Tacna, Arequipa y Moquegua donde el resultado es muy favorable. Son referencias que se van a tener que plasmar el 11 de abril”, acotó el aspirante a Palacio de Gobierno.

Por otro lado, el también excongresista se ratificó sobre su petición al gobierno chileno de devolver el Huáscar al Perú pues sostiene que dicha acción “no afectará” la relación entre ambos países.

“Yo dije, tratándose del bicentenario que vamos a celebrar los peruanos el 28 de julio, sería bueno una muestra de buena voluntad que Chile pueda devolver el Huáscar al Perú. Autoridades chilenas ya lo habían pedido anteriormente”, resaltó.

De igual manera, Lescano reiteró que con esto busca fortalecer el acercamiento entre ambas naciones. No obstante, aclaró que solo se trataría de una propuesta “o sugerencia” pues dicho pedido no está incluido en su plan de Gobierno con miras al 11 de abril.

“Hay que ver un poco el contexto. No estamos en guerra donde los ejércitos se van a pelear. La guerra que tenemos es con el coronavirus. Entonces devolver el Huáscar sería una muestra de buena voluntad (…..) Fue una propuesta o sugerencia, pero no está incluido en mi plan de Gobierno, yo no voy a pelear por ello. Los mismos chilenos lo han propuesto”, agregó.