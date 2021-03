Yonhy Lescano: “Pido un poco más de altura en el debate político”

El postulante a la jefatura de Estado por el ‘partido de la lampa’, Yonhy Lescano, señaló que espera que el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sea alturado y que no primen los ataques.

“ Pido un poco más de altura en el debate político porque esto está llegando a una situación sin precedentes . (Dicen) que estoy haciendo propuestas populistas cuando hay gente que propone las mismas cosas que estoy proponiendo yo”, dijo en diálogo con la prensa desde Villa El Salvador.

En esa misma línea, insistió en que sus contendores emplean información falsa para desacreditarlo tanto a él como a su esposa. Calificó estos presuntos actos de “desesperados”, a tan solo dos semanas de las Elecciones Generales 2021.

“Todos nos atacan con pura mentira. Nosotros hacemos propuestas y no atacamos a nadie, no difamamos a nadie, no decimos mentiras. Sin embargo, todos los días (dicen) que mi mujer ha sacado su título irregularmente, que me he subido a una camioneta de un individuo que trabaja en Odebrecht. Se meten con la familia, están desesperados”, sostuvo.

Lescano Ancieta reiteró que acudirá al debate organizado por el JNE, al que ha sido convocado para el miércoles 31 de marzo, a exponer las propuestas que guiarían un eventual Gobierno suyo.

“ Yo voy a ir (al debate) a hacer propuestas . Sé que va a haber mucha guerra sucia, pero nosotros vamos a cumplir con hacer política decente”, señaló el candidato presidencial de Acción Popular.

En cuanto a sus planteamientos cuestionados, el excongresista acciopopulista refirió que algunos de ellos estarían siendo copiados por sus críticos opositores.

“En el caso de las vacunas, he pedido que se levanten algunos derechos de la propiedad intelectual para que la vacuna llegue más rápido al Perú. (Dicen que es) populismo, están proponiendo cosas que no se pueden cumplir”, comentó.

No le preocupa la caída en encuesta IEP

Yonhy Lescano manifestó que no le preocupan los resultados de a última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), publicada este domingo 28 de marzo en La República, donde se mantiene en el primer lugar de la intención de voto con un 11,4%.

“ No, no me preocupa (la última encuesta del IEP) . Creo que es una referencia las encuestas, pero también mis recorridos son una referencia. Estoy en Puno dos días, ayer y antes de ayer, y consecuentemente ha habido multitudinarias manifestaciones, espontaneas en la calle. Casi han paralizado la ciudad de Puno, Azángaro, Ilave, Yunguyo, entre otros. Esos elementos se tienen que combinar. Veo que en las calles hay una repuesta muy positiva”, declaró el último domingo en Panorama.

