Urresti sobre López: No participará en el debate así traigan a quien traigan

Con información de Gianella Aguirre/ URPI-GLR

El todavía congresista Daniel Urresti (Podemos Perú) criticó a su opositor Rafael López Aliaga (Renovación Popular) por no determinar si asistirá o no al debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“ El señor no va a participar en el debate así traigan a quien traigan , simplemente no tiene plan de gobierno”, manifestó el aspirante presidencial en diálogo con la prensa.

Días atrás, el empresario de los trenes envió una comunicación al ente electoral en el que solicitó que los moderadores Mónica Delta y Pedro Tenorio sean retirados del evento. El argumento del partido de López Aliaga es que ambos comunicadores no garantizarían “la neutralidad estatal en el proceso electoral“.

En cuanto a la conductora de Punto Final, se dijo que estaría “dañando la imagen” del candidato de Renovación Popular por una columna de opinión publicada en un diario local. Mientras que en el caso de Tenorio, piden su separación porque fue “un colaborador de Odebrecht”.

Urresti sobre encuesta: “Esto lo van a decidir los indecisos”

Al ser consultado por los resultados de la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para La República, en el que alcanzó 4,3% de intención de voto, con lo que se ubicó en el octavo lugar de preferencias, Urresti Elera comentó que los escenarios se definirían en los próximos días.

“Lo más importante de esto es que gracias a la experiencia que tengo yo en las elecciones, puedo decirles claramente que esto se va a decidir de la siguiente manera: los candidatos que estaban adelante ya llegaron a su techo y están bajando. Esto lo van a decidir los indecisos. En el debate se va a decidir eso ”, sostuvo.

En ese sentido, el parlamentario, sindicado de ser el presunto autor del asesinato del periodista Hugo Bustíos, expresó que en su participación del debate del Jurado Nacional de Elecciones informará a la ciudadanía sobre su última estrategia de campaña.

“ Les adelanto que mañana vamos a hacer un anuncio que va a dividir al pueblo en dos . Vamos a tomar la iniciativa en la lucha contra la delincuencia. Solamente le va a quedar opción al pueblo de votar por Urresti o por los delincuentes”, enfatizó.

No obstante, cuestionó al organismo electoral que lo citó este lunes 29 de marzo para realizarse un test de COVID-19 con motivo del evento que reunirá a los candidatos presidenciales, debido a que el personal médico nunca llegó a la cita.

“La desorganización del JNE es total porque no pueden citarnos (oportunamente) para hacernos una prueba. Me han citado a las 10 a. m. para hacerme la prueba, he llegado 9:50 a. m. Me han tenido esperando hasta las 10.40 a. m. y no me han hecho la prueba porque aducen que la persona encargada se ha accidentado”, replicó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.