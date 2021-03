López anunciará este miércoles si participará en el debate, afirma Montoya

El candidato a la segunda vicepresidencia por Renovación Popular, Jorge Montoya, manifestó que Rafael López anunciará su decisión de participar en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) este miércoles 31 de marzo, día de la tercera y última fecha de la actividad.

“Ustedes han visto la carta que presentamos. Es parte de nuestro derecho de reclamos. Y según la respuesta, tomaremos una decisión. Convocaremos el miércoles a las 11 a. m. a otra conferencia que dará Rafael López y comunicará su decisión de participar o no. Ese día sabremos ”, dijo Montoya durante una conferencia de prensa.

El exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas hizo referencia a la carta enviada por su partido al organismo autónomo, en la que piden que se cambie el formato y a los moderadores del debate (Mónica Delta y Pedro Tenorio), ya que, según indican, no brindarían neutralidad a la contienda.

“(López) no se corre nunca. No se está corriendo. Ha asistido a todos los debates. Lo que sí sabemos es que tenemos propuestas, cosas que no tienen otros candidatos que repiten lo que decimos nosotros”, concluyó el postulante.

Montoya es exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Foto: Andina

López asegura que no respeta al Tribunal de Honor

Rafael López se refirió al comunicado del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral (PEE), en el que rechazaron sus declaraciones contra el presidente de la República, Francisco Sagasti, y la ciudadana Ana Estrada.

“Yo no respeto al Tribunal de Honor (del Jurado Nacional de Elecciones). Ese Tribunal trabajó para el Ministerio de Cultura donde contrataron a Richard ‘Swing’ para pagarle miles de soles. Es un Tribunal de Honor que yo no respeto. Ese (comunicado) lo meto a la basura”, comentó.

