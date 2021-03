Lescano sobre López: No creo que esté en el nivel que dicen los sondeos

Yonhy Lescano, postulante a la presidencia por Acción Popular, cuestionó los resultados de las últimas encuestas que colocan a su contendor Rafael López Aliaga en el segundo lugar en la intención de voto.

“Respeto a los que se identifican con esa persona, pero no creo que sea la mayoría. No creo que esté en el nivel que están haciendo los sondeos, porque cada cosa que dice, cosa que ofende a los peruanos y peruanas. No sé si ese nivel de apoyo tendrá, pero respetamos la decisión de los peruanos”, declaró a la prensa.

Además, el candidato acciopopulista criticó al empresario hotelero y aseguró que este último no cuenta con las capacidades para ser jefe de Estado. Tener compañías no es suficiente, aseguró Lescano Ancieta.

“Yo creo que no está preparado para gobernar. No sabe lo que es el Perú. Piensa que siendo empresario y sacando sus titulares eso le puede ayudar a gobernar, pero esa no es experiencia suficiente . Ya hemos visto a varias personas que entre comillas eran ilustres empresarios, pero destrozaron el país”, afirmó.

“Que saque sus propias conclusiones el Perú”

Asimismo, al ser consultado por su opinión sobre la indecisión del candidato presidencial de Renovación Popular para asistir al debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Yonhy Lescano manifestó que el país deberá sacar sus conclusiones.

“Yo voy a ir, uno nunca se debe correr. Que saque sus propias conclusiones el Perú. Si le ponen un moderador que no le gusta, que el país vea cómo se comporta ese moderador, pero no va a ser pretexto para correrse”, expresó.

En ese sentido, comentó que López Aliaga está huyendo de este tipo de eventos porque no está en la posibilidad de precisar cuáles son sus propuestas para un eventual gobierno suyo.

“ Yo creo que se está corriendo . A mí me han dicho que ayer ha dicho que ha estado en 15 o 20 debates, nosotros no lo hemos visto. Estos debates son fundamentales. ¿Cuál es el motivo? Que no puede sustentar con argumentos sus propuestas, que tiene problemas obviamente que lo descalifican como candidato a la presidencia de la República”, refirió.

El excongresista de Acción Popular también indicó que insistirá por la vía legal sobre las declaraciones del empresario de los trenes respecto a una presunta relación de Yonhy Lescano con la constructora Odebrecht.

“A mí me dijo que era un hombre de Odebrecht. Le mandé una carta de rectificación y no lo ha hecho. Lo vamos a querellar”, puntualizó.

