Julio Guzmán sobre Verónika Mendoza: “Me parece una persona demócrata”

El líder del Partido Morado, Julio Guzmán, manifestó su opinión sobre su contendora Verónika Mendoza, de Juntos por el Perú, a quien considera una ciudadana demócrata y libre de actos de corrupción.

“No puedo ocultar la simpatía por la señora Verónika Mendoza (…) Una cosa son las profundas diferencias que yo tengo con la señora Verónika Mendoza en temas económicos, pero me parece una persona demócrata . Me parece una persona que, hasta el día de hoy, no se le ha encontrado nada vinculado con la corrupción”, dijo en diálogo con Latina el último domingo.

No obstante, cuestionó aspectos de su plan de gobierno relacionados con la reactivación de la economía. Aseguró que la candidata presidencial desconoce la información de los fondos del Estado.

“Me preocupan las propuestas económicas que tiene, porque lo que está diciendo es una falta de conocimiento de las cuentas nacionales. El fondo que está mencionando, de 70.000 millones de soles, no es una cuenta de ahorros, es una cuenta corriente de todas las entidades del Estado”, agregó.

“Acción Popular odia al señor Lescano”

Criticó también al aspirante presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano, quien señaló días atrás que no contaba con un programa completo que guiara un eventual gobierno suyo.

“A mí me parece irresponsable que haya candidatos a la presidencia que no tengan planes de gobierno. El señor Lescano en público ha dicho que no tiene un plan de gobierno para la peor situación social, económica y política que tiene el Perú en 200 años”, enfatizó.

Además, afirmó que en el partido de la lampa habría divisiones respecto al apoyo al excongresista. Incluso, indicó que la agrupación política a la que pertenece Lescano Ancieta estuvo involucrada con el golpe de Estado cometido en noviembre del 2020.

“ Acción Popular odia al señor Lescano, él no controla su partido . Acción Popular ha sido uno de los que ha resultado en el golpe, los responsables de la violencia que hubo. Doce congresistas de Acción Popular están siendo investigados por la Fiscalía. ¿Ese es el partido que queremos que apoye al señor Lescano si gana las elecciones?”, sostuvo.

“De Soto no conoce el Perú”

En cuanto al líder de Avanza País, Hernando de Soto, Julio Guzmán refirió que no sería una persona adecuada para gobernar el país, debido a que “no conoce el Perú”.

“El señor Hernando de Soto es un especialista en asesorar a dictadores. No conoce el Perú, tiene uno de los peores planes de gobierno y se jacta de ser un gran economista”, apuntó.

