Julio Guzmán sobre George Forsyth: “Es un arquero sin equipo”

Julio Guzmán, aspirante a la presidencia del Partido Morado, dijo que la propuesta de su contendor George Forsyth de Victoria Nacional no era la más adecuada para atender los problemas actuales del Perú, ya que representa la “improvisación”.

“Bueno, en la improvisación me refiero, por ejemplo, a la opción del señor Forsyth, que por muy buenas intenciones que pueda tener es un conjunto vacío, es un arquero sin equipo, detrás de él no hay nada ”, afirmó en entrevista a Cuarto Poder.

En esa línea, Guzmán cuestionó si el equipo del exalcalde de La Victoria podría combatir las principales necesidades del país, y consideró que si lo supera en la intención de voto es porque las personas aún no están pensado en las elecciones, lo cual, estima, se definirá tres o cuatro días antes del 11 de abril.

“Nosotros nos vamos a concentrar en los indecisos, en ese 40% que está dudando y decirles ‘señores, ustedes lo que quieren es paz y trabajo’. Paz, el partido lo va a dar porque tiene la solidez institucional, y trabajo, porque tenemos las mejores ideas para generar empleo, ya que nuestro equipo técnico sí es de especialistas y sí tiene experiencia en el Estado ”, expresó.

COVID-19 afectó su campaña electoral

Guzmán mencionó que el tiempo que estuvo con COVID-19 afectó al desarrollo de su campaña electoral, ya que estuvo casi un mes sin poder ir a regiones, junto a Flor Pablo.

Asimismo, consideró que el Gobierno de Francisco Sagasti también influye en la percepción que tiene la gente sobre él, ya que forma parte del Partido Morado.

“Decirles a los peruanos que si algo de continuidad va a haber (del Gobierno de Sagasti al eventual suyo) es tener paz. En la calle, la gente me dice: ‘Julio el presidente necesita mejorar muchas cosas, ¿pero al menos sabe qué tenemos? tranquilidad, ya no se tumban presidentes, ya no se censuran ministros’. Y eso no es poca cosa en un país donde en cinco años no hemos sabido qué va a pasar al día siguiente ”, refirió.

