El candidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, aseguró que el conductor de televisión Andrés Hurtado “tiene un papel importante” en su campaña, que es su asesor ad honorem y que no han conversado sobre la posibilidad de darle un cargo en caso llegue a la presidencia.

“Es una figura muy importante. Andrés es una persona que se comunica, sobre todo, con muchos de los sectores que a mí me interesan. La gente más pobre no necesariamente ve la política a través de un programa político. Finalmente, lo ve a través del deporte y, por supuesto, el show. Y él es un showman”, comentó De Soto en entrevista con Panorama cuando fue consultado por Hurtado.

“ Él juega un papel muy importante porque me asesora de una manera en la cual yo puedo comunicar cosas que son de mi dominio , que yo creo que son sencillas, de manera que yo pueda ser entendido por la gente que yo siempre trato de favorecer”, agregó el economista.

También indicó que el conductor de televisión lo asesora “absolutamente (de forma) ad honorem” . “Yo soy el beneficiado de esas asesorías y de que me haya hecho figurar prominentemente en su programa. Estoy muy agradecido”, expresó.

De Soto halaga a Andrés Hurtado

El candidato presidencial de Avanza País fue interrogado sobre si le daría un cargo al conductor de televisión de ganar las Elecciones Generales 2021. “ No hemos hablado jamás de eso ”, aseguró De Soto.

Y, a renglón seguido, agregó: “Una cosa que es interesante en el caso de Andrés Hurtado es que él mismo dice con orgullo: ‘Yo solo tengo cinco años de primaria’. (...) Y se ha vuelto próspero con su propio show. Se viste mucho mejor que yo o cualquiera de los entrevistados, definitivamente mejor que Rafael López Aliaga”.

“Él obviamente quiere mantenerse en ese campo. Pero tiene una ventaja enorme para personas como yo que aprenden muchas cosas a través de los libros. Yo he abierto muchos libros y él ha abierto sus ojos. Y con la única educación que tiene ha sabido abrirse a un público enorme en Perú y América Latina. Para mí es un orgullo tenerlo y me ha dado luces en una serie de aspectos que no conocía”, concluyó.

