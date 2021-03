Encuesta IEP: candidaturas débiles, permanente división y últimas opciones

A dos semanas de la elección presidencial, los candidatos siguen débiles y se mantiene el riesgo de otro quinquenio complicado por la división política, según advierten los especialistas al analizar la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para La República.

“ Es la mayor dispersión del voto de la historia republicana . El primero tiene alrededor de 11%, donde antes empezaban los chicos, y para llegar al 50% debes sumar 7 candidatos. Para la segunda vuelta, candidatos con porcentajes bajos lucharán por una parte grande del pastel”, dice Fernando Tuesta, politólogo y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

“Estamos ante candidatos que no apasionan, con discursos que no conectan con lo que la gente necesita. Estamos en la segunda ola de la pandemia y no es ese el tema principal, sino dicen generalidades”, añade.

Sin embargo, estima que Lescano es quien tiene más posibilidades de pasar al balotaje.

“López Aliaga ha frenado y concentra su voto en Lima, urbes y en A y B. Mendoza, quizá por campaña y el debate donde se le vio ganadora, gana impulso, pero su piedra en el zapato es Castillo. De Soto da un salto importante distribuyéndose el pastel de la parte de derecha con Keiko y López Aliaga, muy concentrado en Lima”, observa.

A Forsyth lo ve más de centro, pero “vemos que ha crecido más la izquierda y la derecha”.

Estima que los votos se concentrarían entre los candidatos que hasta ahora están arriba.

El sociólogo Carlos Adrianzén, docente de la PUCP y la Universidad Ruiz de Montoya, destaca que “la fragmentación continúa”. “La idea de que esta se resolvería con las elecciones está más lejos de ser realidad. Probablemente tengamos un gobierno minoritario y tendrá que ser muy hábil para construir”, dice.

La politóloga Paula Muñoz, profesora de la Universidad del Pacífico, apunta que “ los candidatos no están logrando convencer a sectores socioeconómico más bajos y a los no interesados en política , bolsones que van al voto blanco o viciado”.

“Vemos las limitaciones de las candidaturas. Ninguna despega, incluso la de Lescano habría empezado a caer. Se confirma que el alza de López Aliaga tiene su techo. De Soto podría ir siendo alternativa para votantes que dejan a Guzmán, pues tiene voto joven y mujeres”, advierte.

El consultor Luis Benavente destaca el crecimiento de De Soto y Castillo. “Pueden seguir creciendo. De Soto puede estar quitando votos a López Aliaga y Castillo puede dificultar a Mendoza”, sostiene.

La socióloga y narradora Irma del Águila considera que los cambios en las preferencias han tenido que ver en parte con el debate del domingo pasado.

“Lescano en el último debate sorprendió por su falta de propuestas, se guió por temas muy gruesos. De López Aliaga están los desplantes, no querer contrastar sus ideas y le es difícil crecer fuera de Lima. Mendoza demostró tener una propuesta y su crecimiento parte de esa ventana que aprovechó”, anota.

“De Soto toma voto joven, aprovechando el estancamiento de Keiko y tomando parte de voto de centro”, agrega.

Los especialistas consideran que el debate del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que empieza hoy, influirá en las preferencias en las semanas finales antes de la emisión de los votos.

“Por lo general, los debates son vistos por interesados en políticos y ellos ya tienen decidido su voto; pero en el escenario actual, este debate sirve para transmitir sensaciones como confianza, energía o seguridad, y la idea de quien ganó. Eso puede impactar no mucho, pero, como están, puede ser algo importante”, señala Tuesta.

“Hay muchos casos en que el debate ha impactado. Ahora puede ser importante porque las diferencias son muy pequeñas”, sostiene Benavente.

Cómo será

Los debates del JNE giran en torno a las medidas frente a la pandemia, educación, seguridad ciudadana e integridad pública y lucha anticorrupción.

En los bloques sobre pandemia y seguridad ciudadana los participantes tendrán 30 segundos para sus planteamientos. Luego, cada uno tendrá, en tres momentos, 3 minutos y 30 segundos para una pregunta a su contendor.

Los temas de educación e integridad pública y lucha contra la corrupción serán resueltos por cada postulante en duplas. Cada dupla se iniciará con una pregunta de ciudadanos para el candidato. No habrá pregunta o réplica entre los postulantes, sino de los moderadores.

El debate se ha programado en tres días: lunes 29, martes 30 y miércoles 31 de marzo , desde las 6 de la tarde a 8 de la noche

Hoy se inicia con Verónika Mendoza, George Forsyth, Alberto Beingolea, Keiko Fujimori, Marco Arana y César Acuña. Las duplas de hoy sobre educación son de Acuña con Fujimori, Forsyth con Mendoza, y Beingolea con Arana. En corrupción, será de Fujimori con Arana, Forsyth con Acuña y Mendoza con Beingolea.

Mañana las duplas sobre educación son de Daniel Urresti con Castillo, De Soto con José Vega, Andrés Alcántara con Ollanta Humala. En lucha contra la corrupción será de Vega con De Soto, Urresti con Alcántara, Humala con Castillo.

Al finalizar el debate de cada día, habrá un cierre con las palabras de los candidatos por 30 segundos. En total cada postulante tendrá 13 minutos y 30 segundos de participación.

El miércoles, la dupla en educación será entre Julio Guzmán (Partido Morado) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Yonhy Lescano (Acción Popular) y Daniel Salaverry (Somos Perú), y Rafael Santos (Perú Patria Segura) con Ciro Gálvez (Renacimiento de Unidad Nacional). En materia anticorrupción será entre Salaverry y López Aliaga, Gálvez y Guzmán, y Santos con Lescano.

Reacciones

Fernando Tuesta, politólogo, PUCP

“Uno ve que los chiquitos comienzan a perder más. Van a ser exprimidos por los de arriba. Muchos electores irán por un voto más estratégico. Creo que se va a la concentración entre los que están arriba”.

Paula Muñoz, politóloga, UP

“Los candidatos no logran convencer. Vemos las limitaciones de las candidaturas. Ninguna despega, incluso la de Lescano habría empezado a caer. Se confirma que el alza de López Aliaga tiene su techo”.

Luis Benavente, consultor, Vox Populi

“Es sorprendente que haya séxtuple empate y tan bajo respaldo. En otras elecciones, a dos semanas, quien lideraba tenía un 30%. Y cae Lescano y se frena López Aliaga, que estaban en alza”.

Irma del Águila, socióloga y narradora

“La gente ha estado muy ocupada en la pandemia, y no es para menos. Ahora van a informarse más que antes sobre los candidatos. Por eso, el debate puede significar subidas o descensos”.

