Los seis candidatos presidenciales que participan en el primer debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declararon ante los medios de comunicación minutos antes de iniciar el evento en el Centro de Convenciones de Lima.

César Acuña

Uno de los primeros en pronunciarse fue el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, quien antes de ingresar al debate exhortó a sus contrincantes a evitar los enfrentamientos y dirigirse a la ciudadanía.

“Más enfrentamientos no hacen bien. Yo no vengo a confrontarme con nadie. Vengo a dar respuestas a los problemas del país. Tenemos quince días, no todo está dicho, esperemos que los peruanos elijan al mejor”, manifestó César Acuña, quien estuvo acompañado de varios simpatizantes al exterior del local.

César Acuña se pronunció previo al debate presidencial. Foto: Marco Cotrina/ La República

Alberto Beingolea

Por otra parte, Alberto Beingolea, candidato presidencial del PPC, se dirigió caminando junto a su esposa al primer encuentro con los demás postulantes. El exparlamentario explicó que este primer debate “pone a todos por igual” y además llamó a los electores “sacar sus propias conclusiones”.

“Este debate nos iguala a todos los candidatos. Esta ha sido una campaña muy desigual y por un trato desigual con el Jurado Nacional de Elecciones. Hay candidatos que han tenido millones invertidos en pañales y publicidad”, sostuvo Beingolea.

De igual manera agregó: “Ha sido una campaña diferente, sin duda, donde apelamos a la creatividad, pero donde las diferencias se han marcada. Todavía hay que hacer mucho para que no haya tanta diferencia, y quien tenga dinero no tenga tanta ventaja sobre los demás. Nosotros no tenemos, pero hay candidatos que han derrochado fortunas. En el caso de López Aliga y Acuña no me sorprende, pero de dónde sacaron plata Verónica Mendoza y George Forsyth”.

Alberto Beingolea se dirigió junto a su esposa al Centro de Convenciones de Lima. Foto: Marco Cotrina/ La República

Marco Arana

En otro momento, el líder y postulante del Frente Amplio, Marco Arana, sostuvo que el debate es una oportunidad para que los peruanos se informen “y tomen una decisión seria y responsable con quienes están saqueando los recursos del Perú”.

Del mismo modo, criticó las últimas encuestas pues consideró que estas “buscan colocar a quienes el pueblo no necesariamente elige”. “Esperamos que haya propuestas y que la ciudadanía decida de manera inteligente e informada”, mencionó.

Sobre sus rivales en los bloques del debate Keiko Fujimori y César Acuña, dijo: “Es lo que ha tocado. Ahora me toca debatir con ellos, esperemos que quede muy claro la lucha en favor de la educación y la lucha contra la corrupción. Políticos corruptos no pueden luchar contra la corrupción”, expresó.

Marco Arana criticó las últimas encuestas con miras a las Elecciones Generales 2021. Foto: Marco Cotrina/ La República

George Forsyth

El candidato George Forsyth por su lado sostuvo que es el momento de dirigirse a toda la población por lo que son importantes las propuestas e ideas que se digan. “Lo más importante es que se analice mucho a la persona. Todas las propuestas serán lindas, pero tienen que ver a la persona”, exclamó.

Por otro lado, cuestionó que Rafael López Aliaga de Renovación Popular haya en puesto en duda su asistencia al débete presidencial organizado por el JNE.

“Las reglas son las mismas para todos. Más bien creo que está arrugando y es bastante cobarde el no venir y enfrentar un debate tan importante, manejado por el Jurado Nacional de Elecciones. Este no es un debate armado por un canal, es el debate oficial y corresponde presentarse para que todos los peruanos puedan escuchar sus propuestas. Él está demostrando una cobardía total”, aseveró.