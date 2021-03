Candidata critica el “gobierno morado” y contendor le recuerda golpe de Merino

#VersusElectoral. Jheydi Quiroz (Acción Popular - número 16) indicó que las vacunas contra la COVID-19 deberían fabricarse en el país, y reprobó acciones del Gobierno de transición de Francisco Sagasti. Lucho Durán (Partido Morado - número 8) refutó la propuesta “populista” y alegó que es poco viable.

¿Por qué quiere ser congresista de la República?

Jheydi Quiroz de Acción Popular

Voy al Congreso de la República porque tengo un compromiso social con mi Patria y la gente que hasta el día de hoy no ha sido escuchada, como las mujeres de ollas comunes que luchan por un cambio verdadero.

Lucho Durán del Partido Morado

Para nosotros, ustedes siempre estarán en el centro de nuestra labor política. He dedicado mi vida a servir al Perú siempre con honestidad y sentido de justicia. Ahora quiero continuar aportando a mi país ejerciendo estas tres funciones congresales.

Acción Popular

Jheydi Quiroz de Acción Popular

Acción Popular ha hecho muchas obras a nivel nacional que datan desde el tiempo de Fernando Belaúnde Terry. A diferencia de lo que hoy sucede con el Gobierno, el expresidente Valentín Paniagua sí puede dar cátedra de lo que es la conducción de un gobierno de transición, y no lo que ha hecho el Partido Morado y el señor Francisco Sagasti.

Lucho Durán del Partido Morado

No sabe de lo que está hablando cuando dice que el Partido Morado está gobernando y quiere hacernos un truco. Es tu Congreso el que dirigió luego de que el golpista de tu partido hizo lo que hizo y el Parlamento eligió a Sagasti. Él no ha sido elegido ni por el pueblo o el Partido Morado, no lo vuelvas a decir más porque desdibuja tu capacidad ante la gente.

Sí, Valentín Paniagua fue un hombre honesto y esa es la gran excepción de Acción Popular.

Crisis económica

Jheydi Quiroz de Acción Popular

Así lo quieran negar, el Gobierno del señor Sagasti es del Partido Morado, y no sé por qué lo quieren negar. Acción Popular ha hecho cosas muy buenas, y por eso, la ciudadanía abraza la lampa.

Nosotros tenemos un compromiso con la gente, sobre todo con los microempresarios que, hasta hoy, no han sido considerados. Vamos a hacer una modificación legislativa para poder generar compras públicas y que puedan ser eficientes transparentes y accesibles.

Lucho Durán del Partido Morado

No le he entendido bien, porque el tema económico tiene que ver con la emergencia sanitaria y el largo plazo. La pregunta del millón es cómo aseguramos la unidad empresarial y la vivencia de la sociedad.

Quiero levantar una protesta profunda. El problema con el populismo en el Perú es que a las personas que son populistas no les tiembla la cara a la hora de decir cosas que son mentiras. Si esta candidata es abogada, debe saber bien que Sagasti no ha sido elegido por el pueblo o el Partido Morado. Este no es un gobierno morado, pero eso no quiere decir que no valoremos a Francisco Sagasti.

CTI

Lucho Durán del Partido Morado

No hay futuro sin ciencia. El rol de la ciencia y la tecnología es que permitamos que nuestros científicos y tecnólogos puedan dar valor agregado a la economía. En el caso de la pandemia, Julio Guzmán ha planteado que no vamos a salir librados si no utilizamos la CTI.

Jheydi Quiroz de Acción Popular

Hay muchas buenas ideas, pero no las comparten con el señor Sagasti. Lo que la gente necesita es que las vacunas se produzcan aquí, y ¿qué ha hecho el Partido Morado? Nada. Hablamos de CTI, pero seguimos teniendo colas por oxigeno y cero camas UCI.

Vacuna contra la COVID-19

Jheydi Quiroz de Acción Popular

Nosotros sí vamos a garantizar una vacunación universal, pero para eso tenemos que sumar a todos los que quieran ayudar como el sector público, privado, gobierno locales y regionales. No seremos un Gobierno populista, con la salud no se juega.

Lucho Durán del Partido Morado

Si tanto les importaba las vidas de las personas, por qué permitieron que Manuel Merino y sus congresistas hicieran el golpe de Estado y cómo permitieron que el país estuviera una semana sin dirección política. Dice que el señor Sagasti no compró las vacunas, entonces hay que preguntar a Merino qué hizo.

La candidata dice que las vacunas se produzcan en el Perú, sí, qué populista, pero ¿usted sabe cuánto demora generar una vacuna?

Jheydi Quiroz de Acción Popular

No vamos a perder el tiempo en ataques, nosotros vamos a dar propuestas y la gente ya sabe, y por eso, nos respalda.

Lucho Durán del Partido Morado

Claro, a todos nosotros nos indigna cuando los populistas quieren hablarnos sobre cosas que no saben, solo que el pueblo no escucha bien.

#YoPrometo

Jheydi Quiroz de Acción Popular

Tenemos un gran compromiso con las personas que confían en nosotros. Nuestro compromiso es con las mujeres que no son atendidas. Para erradicar la violencia, proponemos regular la geolocalización. Queremos eliminar las barreras burocráticas y modificar la ley de concesiones.

Lucho Durán del Partido Morado

Queremos que puedas desarrollar tus talentos. Libertad y progreso para nuestro Perú. Continuaremos con el trabajo intenso, eficiente, responsable y coherente de la bancada morada. Nuestras iniciativas toman en cuenta la crisis en la que estamos.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.