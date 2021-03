¿A qué se debe la caída de Guzmán y el Partido Morado en las encuestas?

El candidato a la presidencia de la República por el Partido Morado, Julio Guzmán, ha pasado de ocupar los primeros lugares en la intención de voto de las encuestas a ser relegado hasta lo más profundo de los sondeos, con tal solo un 1,1%, según el último estudio del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), realizado para la República.

A solo dos semanas para las elecciones generales, el camino se ve sinuoso para Guzmán en su objetivo de llegar al sillón presidencial, debido a que ocupa los últimos puestos en la investigación que realizó el IEP. Sin embargo, el postulante morado estuvo un lugar privilegiado en las encuestas solo unos meses atrás.

En diciembre de 2020, el estudio realizado por este mismo centro de investigación posicionó a Julio Guzmán en tercer lugar de la intención de voto con 9,1%, solo por debajo de George Forsyth (Victoria Nacional) con 14,7% y Verónika Mendoza (Juntos por el Perú) con 9,1%.

Después de esto, su preferencia ha ido bajando progresivamente a tal punto que ha logrado perder hasta ocho puntos porcentuales y está por detrás de la mayoría de postulantes a la presidencia de la República.

Motivos detrás de su caída

La politóloga Marylía Cruz resaltó que existe un gran problema con la campaña de Guzmán, ya que alega que no ha sabido comunicar sus ideas de manera adecuada a los electores.

“Creo que tiene que ver en cómo se ha ido desarrollando la campaña en el sentido de cómo los otros candidatos han hecho campaña política y pareciera que Julio Guzmán no la ha hecho con el mismo énfasis. No ha tenido buena comunicación, porque tiene un buen plan de gobierno, pero este no ha sabido comunicarse adecuadamente a las personas . Me parece que tiene que ver con no haber hecho política”, explicó.

“Guzmán puede tener muchas propuestas técnicas muy buenas, pero no ha bajado al terreno político. Se ha quedado en el mundo más tecnócrata que tiene el uso de palabras distinto. En sí, no ha hecho mucha política”, añadió.

Por su parte, el analista político Luis Benavente aseguró que el candidato fue uno de los que mejor aprovechó la crisis política que hubo en noviembre tras la destitución al expresidente Martín Vizcarra. Esto sucedió debido a que estuvo en contra de la vacancia y el exmandatario gozaba de popularidad en ese entonces; sin embargo, el especialista aclaró que fue eso mismo lo que lo perjudicó.

“ El mismo tema que lo benefició, luego lo perjudica. Porque inicialmente hay una gran mayoría que respalda a Vizcarra, como él y el Partido Morado . Pero luego viene una serie de hechos que desengañan a la población y tanto Vizcarra, el Partido Morado, como Julio Guzmán y Sagasti, tienen un desgaste muy grande”, aclaró.

Del mismo modo, señaló que el candidato presidencial del Partido Morado no ha definido un espacio político donde él tenga un protagonismo. Esto, según Benavente, ocurrió porque que sus propuestas ya están tomadas por otros candidatos.

“Entonces, no ha logrado un espacio diferenciado y un posicionamiento con una propuesta programática y política que convenza a los peruanos, que les dé un espacio, que sea él quien la defienda, hay otros que la defienden, tal vez, de manera más atractiva para los votantes (...) No es un candidato que entusiasme, que despierte interés, que tenga liderazgo. Hoy está opacado, no ha logrado un espacio y no ha hecho una buena estrategia”, expresó.

Cruz argumentó que otro motivo por el cual Julio Guzmán ha disminuido de manera tan abrupta su intención de voto es la asunción de Francisco Sagasti como jefe de Estado.

“En términos de estar en un gobierno de transición en una situación atípica como este contexto de pandemia, iba a ser muy complicado que su partido estando en el Gobierno pueda brindarle algún crédito político con las personas. Era inminente que eso iba a pasar (la caída en las encuestas) y creo que por eso incluso al principio ellos no querían asumir la presidencia”, sustentó.

Benavente coincidió en este punto y recordó la poca popularidad de la que goza Sagasti como mandatario luego de cuatro meses de haber asumido la presidencia. “Hoy, el presidente Sagasti no pasa del 25 al 26% de popularidad”, dijo.

Arrastre a los candidatos congresales

La caída de Guzmán también afectó a la lista congresal del Partido Morado, la cual se ubicaba en el primer lugar de intención de voto en la encuesta del último mes de diciembre, hecha por el IEP. El estudio de marzo posiciona a esta organización política en el séptimo lugar con solo 5,5% de preferencia.

Luis Benavente sostuvo que esto se debe en parte al voto de arrastre, así que el descenso del candidato presidencial también afectó a la lista parlamentaria. Además, hizo hincapié en que no hay figuras que destaquen dentro de los postulantes al Congreso de la República por este partido.

“En las listas parlamentarias no creo que haya figuras muy impactantes porque las elecciones se ganan con mucho conocimiento, con gran impacto, con mucha popularidad. Cuando hay figuras que son poco conocidas, por más que sean profesionales, académicos, empresarios, no logran ese impacto para tener un voto masivo”, indicó.

Marylía Cruz coincidió en dichos aspectos y explicó que el Partido Morado ha reclutado a muchos tecnócratas, pero a pocas personas con experiencia en política que puedan sacar a flote su campaña.

“Me parece que tiene que ver con la labor que ha hecho su candidatura presidencial. Además, hay algo importante y es que dentro de la gente que ha reclutado Guzmán, la mayoría son tecnócratas, gente dedicada a la gestión pública con mucha experiencia, pero hay pocas personas con experiencia en política y eso ha hecho que no tenga tanta fuerza su campaña. La experiencia en política es clave”, sentenció.

