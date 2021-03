Piden a candidatos incluir en sus planes de gobierno demandas a favor de la niñez

No basta que en los planes de gobierno de los candidatos presidenciales se ofrezca mejorar la situación de los niños y niñas en general, sino cómo lo harán, y dando una mirada integral a los problemas, exhortaron expertos de la iniciativa ciudadana Inversión en la infancia, que dirige el padre Gastón Garatea.

La ex ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, pidió que los planes de gobierno relacionados a la infancia “no queden en el papel” y que se dé continuidad en el tiempo a los objetivos, pues “no se puede reinventar la ruta constantemente, menos aun cuando se trata de la primera infancia”.

“Ya existen esfuerzos serios de construcción de políticas públicas en materia de infancia, pero se vuelven a prometer cosas pero que se quedan en lo básico, sin líneas de base, es decir, no se continua lo ya hecho. Se vuelve a cero, lo que evidencia un problema de institucionalidad ya que un Gobierno no reconoce lo bueno que ha hecho el anterior, no corrige y mejora, sino que vuelve a cero”, lamentó.

Por su parte, la expresidenta de la Sociedad Peruana de Pediatría, Sarah Vega refirió que en las propuestas de gobierno y en los discursos de los candidatos “hay una pobreza de enfoque muy grande”.

“Siempre hemos hablado de la integralidad de la atención a la primera infancia y lo único en común que vemos en varios de los planes son la anemia y desnutrición, como ejes centrales de trabajo por la infancia, pero los niños necesitan mucho más. Por ejemplo, el tema de la violencia, que ahora con la pandemia se ha incrementado, es un problema de salud mental y debemos de ver al niño como el todo que es ”, expresó.

Mientras que la catedrática de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Elena Valdiviezo, afirmó que “a la infancia hay que abordarla multidisciplinariamente, y por ello, los planes de gobierno deberían contemplar todos esos aspectos y dimensiones”.

Cuestionó que cada nueva gestión quiera cambiar el nombre de acciones que se vienen desarrollando. “Por ejemplo, en Educación Inicial teníamos los ‘Wawawasi’ que significa ‘la casa del niño’ pero fue cambiado por Cuna Más, porque simplemente cambió la gestión”, dijo.

A su vez, el médico pediatra, especialista en políticas de Salud, Óscar Liendo, manifestó que en los planes de gobierno puede haber buenas intenciones, pero también muchas generalidades.

“No basta con decir que se va a reducir la anemia y la desnutrición infantil, que son metas compartidas desde ya hace mucho tiempo, el problema es cómo las abordamos . Cualquier medida que se quiera implementar pasa por un fortalecimiento del nivel primario de atención a la infancia”.

