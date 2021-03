Julio Guzmán: “El señor López Aliaga tiene miedo de que le digan las cosas directamente en su cara”

Julio Guzmán, candidato presidencial del Partido Morado, se juega su última carta el miércoles 31 de marzo, durante el debate organizado por el JNE, en vista de que las encuestas no lo ubican expectante. En esta entrevista reconoce que su campaña paga los pasivos del gobierno de Sagasti y cuestiona las propuestas de sus contendores.

Ha trascendido que el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, evalúa no ir al debate. Él es su contendor directo en el bloque de Educación. ¿Qué dice al respecto?

No es la primera vez que se corre de un debate conmigo. Ya son varias veces que lo hace. Lamentablemente esto es una falta de respeto para todo el país, porque la gente quiere escuchar las propuestas, cómo se van a diferenciar los candidatos. El señor López Aliaga, la verdad, lo que t iene miedo es que le digan las cosas directamente en su cara . Y esto lo único que daña es el proceso electoral.

Sus rivales relacionan su candidatura con el presidente Sagasti. ¿Se arrepiente de que el Partido Morado haya permitido de que Sagasti asuma este gobierno de transición?

Si el Partido Morado no hubiese hecho lo que hizo, el presidente hoy sería Manuel Merino, el país estaría en caos, no tendríamos ni una sola vacuna porque la comunidad internacional no reconocía el gobierno de Merino. Así que los morados no lamentamos la decisión, pero sí reconocemos que existe un pasivo, a pesar de que no hay ninguna relación con el gobierno.

¿Cuáles son esos pasivos?

Bueno, los pasivos de la falta de comunicación, esa sensación de que el gobierno no está avanzando con la vacunación, como realmente sí lo está haciendo, y también recordar que esta situación del gobierno de transición no fue culpa del señor Julio Guzmán, fue responsabilidad de los 105 golpistas que generaron esta crisis .

Pero me imagino que usted, especulando un poco, ¿cree que le estaría yendo mejor si Sagasti estuviera en su plancha y no dirigiendo Palacio?

Nadie lo puede saber, pero lo que sí puedo saber es que cuando llegó el momento de proponer a una persona limpia y honesta para un gobierno de transición, se tomó la decisión correcta, sin ningún tipo de cálculo político, sino buscando lo mejor para nuestro país.

Algunos analistas dicen que usted paga los efectos del gobierno de turno.

Es posible y lo reconozco con responsabilidad. Existe un pasivo que está asumiendo el Partido Morado, cuando nuestro plan de gobierno es el mejor; no lo decimos nosotros. Tenemos una bancada limpia, un partido de verdad y hemos trabajado años para darle al país una opción seria. Como usted comprenderá, existe algo de frustración en querer construir esta opción y esta percepción de la gente de que existe un vínculo entre Julio Guzmán y el Partido Morado y el gobierno de turno, que no es cierto. Si fuera cierto, el gobierno de transición hubiera aplicado una serie de medidas que yo estoy proponiendo.

Pero lo que usted propone son promesas para un quinquenio y el gobierno de Sagasti solo durará unos meses.

No es así, porque las medidas de empleo son inmediatas, igual con la pandemia y la vacunación. Nosotros hemos propuesto vacunar a toda la población adulta antes del 31 de diciembre. Esto no es que lo vamos hacer en cinco años, es algo que se pudo hacer en este gobierno de transición.

Usted me ha dicho que tiene el mejor de plan de gobierno. Además de los efectos por el gobierno de Sagasti, ¿a qué considera que se deba su descenso en las encuestas?

Ese efecto (del gobierno de Sagasti) es muy importante. Lo otro, sin duda, es que la gente no tiene la cabeza todavía en las elecciones. El 75% ha dicho, según las encuestas, que no tiene interés en el proceso electoral. Ahora ha salido una aplicación donde las personas pueden poner sus preferencias y les sale cuál es el partido que se asocia más a sus ideas, y resulta que el Partido Morado está saliendo victorioso. Existe una brecha entre el voto emocional y el racional.

Pero también, de acuerdo a muchos internautas, en este aplicativo que me menciona, contando las alternativas de respuestas, hay mucha más posibilidad de que su partido ocupe los primeros lugares.

Todos a los que no les gustan los resultados dicen cosas. Esto ha sido desarrollado por peruanos, gente muy seria. Así que cuando la cifra no es favorable, la gente inventa cosas. Y además, los estudios de la Universidad del Pacífico dicen que el plan de gobierno del Partido Morado es el que más se acerca a los indicadores de las Naciones Unidas y es el mejor plan para enfrentar la pandemia.

Haciendo una metáfora, parece que Guzmán es el alumno aplicado del salón que busca ser el delegado, pero no siempre en el aula se elige al más capacitado. ¿Qué le está faltando para comunicar mejor el plan de gobierno que usted dice es el que supera a todos?

Con relación a la metáfora, en ese mismo contexto, hubo un terremoto en el salón y la gente ha salido y no está pensando en las elecciones del presidente de ese salón. Y eso es lo que está ocurriendo. En el Perú, con la pandemia, la gente está en otra. Yo estoy convencido de que, cuando pasen los días, vamos a reflexionar mejor sobre la opción más seria. Si alguno de los extremos gana, el país va a tener la misma crisis de los últimos cinco años con cuatro presidentes.

¿Cree que los candidatos que lideran los sondeos representan opciones extremistas?

Por supuesto, ahí tienes a Yonhy Lescano, que es un populista, aprovechándose de las emociones de la gente, hablando de que va a traer el Huáscar, conseguir la fórmula de la vacuna. Ese señor no merece ser presidente de la República, no le interesa los peruanos. Y por otro lado, tienes a Rafael López Aliaga, quien tiene una vida contraria a lo que dice. No paga sus impuestos, promueve el odio, le recorta el derecho a las mujeres.

