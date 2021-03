IEP: 27% no elige a ningún candidato a dos semanas de las elecciones

A dos semanas de las Elecciones Generales del 11 de abril de 2021, el 27% de los peruanos no ha elegido a ningún candidato presidencial , a pesar de los debates y las actividades proselitistas de los aspirantes a primer mandatario.

De acuerdo con la última encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para La República, el porcentaje de electores que no ha elegido a ningún candidato disminuyó ligeramente con respecto al sondeo anterior (31%). Sin embargo, está bastante por encima aún del candidato con mayor aceptación en las encuestas: Yonhy Lescano, con el 11,4% de respaldo electoral.

De este grupo, un 20,2% no votará en blanco o viciará su voto , mientras que un 3,9% no ha elegido a ningún candidato, y el 2,4% no sabe o no precisa.

Yonhy Lescano pierde impulso y sus rivales más cercanos vuelven a disputarle la primacía, de acuerdo con la última encuesta telefónica de representación nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), realizada para La República.

El estudio, que consultó a la población del 22 al 25 de marzo, detecta el alcance de varias opiniones en el país con márgenes de error de 2,8 puntos en cada resultado de nivel nacional.

En el sondeo, Lescano recibió un 11,4% de intención de voto, Rafael López Aliaga un 9,7%, Verónika Mendoza tiene un 9,6%, Hernando de Soto logra un 8,5%, George Forsyth un 8,2% y Keiko Fujimori un 7,9%.

Según la última encuesta del IEP, Yonhy Lescano no solo pasaría a segunda vuelta, sino que, además, sería el ganador de las Elecciones Generales 2021 si es que su rival fuese Rafael López Aliaga.

La investigación, en la que se entrevistó a 1.212 personas, reveló que en el caso de que el candidato presidencial de Acción Popular se enfrentara en segunda ronda electoral tendría un contundente 42,7% de votos frente al 23,8% del empresario.

