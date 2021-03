Guzmán: Es posible que esté pagando los efectos del Gobierno de Sagasti

El líder del Partido Morado, Julio Guzmán, señaló que la caída en las encuestas se puede deber a los efectos del Gobierno de Francisco Sagasti, quien asumió la presidencia el último 18 de noviembre.

Al ser consultado por La República sobre si estaría pagando los efectos del gobierno de turno, el candidato aseveró que “es posible” y que “lo reconoce con responsabilidad”.

Pese a ello, Guzmán indicó que su agrupación política no se arrepiente haber permitido que Sagasti asuma el gobierno de transición y deje de postular en su plancha presidencial como candidato a la segunda vicepresidencia.

“Si el Partido Morado no hubiese hecho lo que hizo, el presidente hoy sería Manuel Merino. El país estaría en caos, no tendríamos ni una sola vacuna porque la comunidad internacional no reconocía el gobierno de Merino. Así que los morados no lamentamos la decisión, pero sí reconocemos que existe un pasivo , a pesar de que no hay ninguna relación con el Gobierno”, precisó.

En esa misma línea, aseveró que dichos pasivos son la falta de comunicación y la sensación de que el Gobierno no está avanzando con la vacunación, lo que, en su opinión, sí lo está haciendo.

Por último, consideró que los candidatos presidenciales que lideran los sondeos son extremistas, tales como Yonhy Lescano (Acción Popular) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

“Ahí tienes a Yonhy Lescano, que es un populista, aprovechándose de las emociones de la gente, hablando de que va a traer el Huáscar, conseguir la fórmula de la vacuna... Y por otro lado, tienes a Rafael López Aliaga, quien tiene una vida contraria a lo que dice. No paga sus impuestos, promueve el odio, le recorta el derecho a las mujeres”, señaló.

