El aspirante presidencial de Victoria Nacional, George Forsyth, calificó de “terrible” el hecho de que un candidato no se presente en el debate que organiza el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Se refería a lo dicho por Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, quien ha puesto en duda su participación en el evento.

Durante una actividad proselitista en el norte de la capital, el medio Canal N le preguntó a Forsyth sobre la posibilidad de que López Aliaga no acuda al debate, a lo que contestó: “ Me parece terrible porque estos son los eventos importantes ”.

“Es un evento bien organizado donde se deben respetar tiempos, debe primar la educación de cada candidato y especialmente la educación hacia la población. Hacerles llegar las propuestas a todos los peruanos”, agregó.

Y, renglón seguido, prolongó: “Entendemos que él (López Aliaga) no tiene propuestas. Su partido lo han armado a la rápida y simplemente está postulando para enquistarse más en el poder . Hemos visto cómo todas sus empresas se han beneficiado de los gobiernos con los monopolios, ni siquiera pagan sus impuestos y no le pasa nada al señor”.

De asistir, López Aliaga participará en el tercer grupo, el miércoles 31 de marzo, junto a Ciro Gálvez (Runa), Daniel Salaverry (Somos Perú), Julio Guzmán (Partido Morado), Rafael Santos (Perú Patria Segura) y Yonhy Lescano (Acción Popular).

López Aliaga evalúa su presencia en debate

El candidato de Renovación Popular puso en duda su participación, durante una entrevista con PBO, y cuestionó que los periodistas Mónica Delta y Pedro Tenorio sean los moderadores.

También dijo que habían cambiado el formato del evento. “Yo iba a tener un debate con Guzmán de tres minutos para que me insulte, ahora han hecho un ‘arroz con mango’, 60 minutos para que todo el mundo insulte. Estamos evaluando, vamos a tener que hacer otro evento mucho mayor”.

Además, la tarde de este sábado anunció que ha mandado un oficio al JNE para que cambien a los moderadores. “Quiero que me responda el JNE, (...) al JNE le envié una carta sobre Mónica Delta, justamente que tiene conflictos gravísimos (…) La carta dice dos cosas: Mónica Delta me ha insultado, no puede ser la mediadora de un debate. (De igual manera) Pedro Tenorio, quien ha trabajado para Odebrecht”, indicó.

Fue consultado sobre si acudiría en caso tenga una respuesta adversa. “No sé, hermano”, respondió escuetamente.

