Elecciones 2021: candidatos asumen debate del JNE como factor determinante

A dos semanas de las elecciones, los candidatos aceleran sus recorridos por distritos y regiones del país para hacer conocer sus propuestas y esperan que el debate sea una vitrina para ganar adeptos en un proceso electoral en el que la mayoría de aspirantes no supera el 10% de intención de votos.

George Forsyth, de Victoria Nacional, estuvo en Lima norte, donde se mostró optimista previo al debate. “Estamos creciendo cada vez más, nos hizo mucho daño que el jurado nos haya querido sacar de carrera dos veces, pero con los debates y recorridos los peruanos se están dando cuenta de que estamos en carrera y juntos vamos a cambiar el Perú”, apuntó.

Asimismo, criticó las actitudes de Rafael López Aliaga, y manifestó que debe respetar a la ciudadanía presentándose en los debates. “No tiene una propuesta. Le han armado una rápido para presentarse y enquistarse en el poder”, dijo.

Por su parte, César Acuña, de Alianza para el Progreso, estuvo en Carabayllo, donde consideró que el debate del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) será determinante , pues recién los electores van a conocer a los candidatos y sus propuestas.

Sostuvo que hasta el momento nadie puede decir que ha pasado a la segunda vuelta. “Hay un 50% de peruanos que no decide por quién votar y además el electorado de Acuña es la C y la D (sectores), del último en las regiones, donde hay voto escondido y las encuestadoras no han llegado”, señaló.

Carabayllo. Acuña se juega todo en el debate. Foto: Marco Cotrina/La República

En un recorrido por los asentamientos humanos en Ventanilla, donde tuvo una reunión con los dirigentes del AH Jenny Bumachar, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, rechazó la posible ausencia de Rafael López en el debate presidencial del JNE.

Sostuvo que López ya se ha corrido de varios debates y sería una falta de respeto a la ciudadanía volver a ausentarse, pues consideró que participar es “una obligación” para los candidatos, a fin de exponer sus propuestas al electorado. Sachi, la hermana de Keiko, encabezó una caravana proselitista en Carabayllo.

Yonhy Lescano, de Acción Popular, estuvo en Puno, donde fue esperado por la población. Dijo que se gana la vida como docente universitario y abogado. Expresó además que se debe industrializar el litio para dar más trabajo y recursos para Puno, debido a que en esa región se encuentra uno de los yacimientos más grandes de litio. El candidato tuvo que retirarse pronto por la aglomeración.

Sur. Lescano tuvo gran recibimiento en Puno. Foto: Carlos Cisneros/La República

Hernando de Soto, de Avanza País, se defendió de los cuestionamientos por la vacuna que se aplicó contra el Covid-19 al señalar que “no es prohibido” y no fue una “contradicción” haber dicho que declinó vacunarse por considerarlo un “privilegio” y, luego, hacerlo.

Sostuvo que la vacuna se ha liberado y “uno puede entrar (en EE. UU.) a una clínica y vacunarse, como quien entra a comprar un par de zapatos”.

Julio Guzmán, del Partido Morado, participó en un debate organizado por la Universidad Privada del Norte (UPN), donde remarcó la importancia de inmunizar a la población contra el Covid-19. Advirtió que los pacientes de diversas enfermedades tendrían que ser atendidos por niveles.

Datos

Medios. Marco Arana, del Frente Amplio, regresó de una gira por el sur y dedicó su jornada para atender a los medios de comunicación.

Centro. Pedro Castillo, de Perú Libre, realizó un recorrido por Pangoa, Satipo, Chanchamayo, Tarma y Jauja, y hoy estará en Huancayo.

