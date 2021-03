A días de las elecciones, una buena cantidad de peruanos no tiene candidato presidencial. La incertidumbre es mayor en la elección congresal.

En un intento para clarificar esos vacíos, la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa invitó a las agrupaciones políticas con listas parlamentarias por la región mistiana. Asistieron 23 postulantes. Durante sus exposiciones, los participantes dejaron la imprensión que conocen poco de las funciones congresales (legislar, fiscalizar y representar). Varios se dedicaron a hacer ofrecimientos de obras cuando esa tarea le compete al ejecutivo. Un congresista no tiene capacidad de gasto. Entonces, ¿cómo podría comprometerse a tal tarea?

1 | Castillos en el aire

La segunda observación. El menú sigue siendo el mismo de hace quince años. No hay propuestas nuevas: Majes II, el gasoducto, petroquímica, el puerto de Corío. El analista Gonzalo Banda, desde la perspectiva del marketing político, sostiene que al elector ya no lo seducen ofrecimientos de hace quince años. Recuerda, que si bien son proyectos necesarios, ponerlos sobre la palestra en la coyuntura electoral desnuda a candidatos “con desconocimiento, sin ideas innovadoras, generales, raquíticas y debiluchas”

El otro punto es la viabilidad de los ofrecimientos. Corío es uno de ellos. Hace más de una década se plantea construir ese megapuerto en la provincia de Islay cuya inversión supera los US$ 4 000 millones. Esta infraestructura recibiría la carga de países vecinos que exportan sus materias primas a Asia. Sin embargo, los especialistas sostienen que este podría convertirse en un elefante blanco. ¿Brasil, Argentina, y Bolivia realmente quieren exportar al Asia por Corío? ¿Por dónde es más rentable hacerlo, por el Pacífico o Atlántico? Son las interrogantes mínimas que los ofertantes deberían resolver antes de lanzar la idea.

2 | Desconocimiento de proyectos

Majes Siguas II es “otro clásico” de las campañas políticas. Todos están de acuerdo con cristalizarlo. Sin embargo, el discurso mayoritario de los postulantes es apostar por un proyecto para los arequipeños. Que el pequeño agricultor acceda a esas tierras reduciendo el módulo de hectáreas, ahora concebido en 200 hectáreas.

El contrato firmado en 2010, establece ese tope. ProInversión venderá los terrenos para asegurar la devolución de los recursos invertidos por el Estado. La concesionaria recuperará su dinero con la venta de agua. En ese contexto ¿Plantear el esquema de minifundio para Majes II es viable?

El exviceministro de Agricultura, Huber Valdivia, califica el planteamiento de populista. Hace un llamado a los candidatos para que estudien el proyecto. “Primero hay que estudiarlo a detalle, luego hay que darle el soporte político, no viceversa”, dijo tajante.

Para sacar adelante Majes el Estado asume el 51% de la inversión y la concesionaria el 49%. Valdivia recuerda que el concepto de inversión implica que esta debe ser recuperada. “Las reglas están claras (…) cada año el Estado debe devolverle al concesionario US$ 40 millones, si las tierras las regalas de dónde sacas el dinero (…) en este momento no es posible modificar el contrato”, señala.

Valdivia puso además un ejemplo claro. Entregando parcelas de 5 has, en la práctica, solo se beneficiarían 8,000 pequeños agricultores. El impacto sería muy poco. Con el esquema planteado, según el contrato, y que pretende la agroexportación a gran escala, se favorecería a más sectores.

El especialista, además reiteró que discutir la cantidad de parcela es una competencia del Gobierno Regional y el Ejecutivo. No del Congreso. Para Valdivia, reducir los módulos, no es imposible, siempre y cuando el Estado cofinancie esa iniciativa.

3 | Vacunación con privados

Las vacunas también fue otro asunto de discusión. Algunos se compraron el ofrecimiento de algunos postulantes presidenciales de instalar laboratorios en el Perú para fabricar una vacuna peruana contra la COVID-19. Insistieron que las vacunas no solo debe comprarlas el Estado también los privados. Una insistencia sin sustento en una coyuntura en donde las dosis están agotadas en el mundo y los laboratorios solo negocian con estados.

El excongresista por Arequipa, Gustavo Rondón, no descalifica la propuesta. Empero recuerda que la decisión de la participación de los privados en el proceso de compra, depende del Ejecutivo. “Lo que los congresistas pueden hacer es legislar en el sentido que esas vacunas no sean para comercializar, sino que cada empresa adquiera para su población o trabajadores”, agregó.

El también galeno, admite que la propuesta es esperanzadora en la teoría, sin embargo, en la práctica sería un reto, ante la carencia de vacunas. “Lo cierto es que necesitamos correr en la vacunación, la participación de los privados ahorraría tiempo al Estado; con la llegada de 50 mil vacunas a la semana a la país, demoraremos en vacunar muchos años a la población”, explicó.

Para el analista político, Gonzalo Banda, la propuesta no es descabellada, pero “en este momento no es real”. Además depende del ejecutivo.

“Hablar de esos temas revela que los candidatos son incapaces de plantear agenda legislativa o de representación encarnada en los problemas locales ¿Qué diferencia a la bancada de Arequipa frente a otras? que tengan propuestas que signifiquen algo para la ciudad o región y eso es algo que no hemos visto”, señaló.

4 | Eternas discusiones

La viabilidad o no del proyecto Tía María de Southern Perú estuvo en boca de los candidatos. Las voces más radicales rechazan la inversión cuprífera proyectada en el Valle de Tambo (Islay).

Una promesa, que no calza entre las competencias de los futuros legisladores y que más bien, depende de la voluntad política del próximo gobernante. El Gerente General de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, César Lutguens Zereceda señaló en su intervención, la necesidad de promover Tía María y una cartera de proyectos mineros, agrícolas y viales que superan los US$ 7 mil millones. No obstante, aclaró: “Si bien, los congresistas no tienen iniciativa de gasto, deberán realizar la gestión política”.

Para Banda, la agenda fundamental y urgente que los candidatos al Congreso deben enarbolar es la estabilidad política del próximo gobierno. “Hemos tenido tres presidentes que han salido por la puerta falsa. Creemos que el próximo Congreso debe respetar su mandato (…) para empezar que se garantice la estabilidad política del país y eso sí depende del Congreso”, finaliza.