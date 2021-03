Acuña: “No hay candidato que pueda decir que ha pasado a segunda vuelta”

El candidato presidencial por Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, considera que, hasta el momento, tiene posibilidades de avanzar a la segunda vuelta electoral, ya que, según afirma, ningún postulante está seguro en esta primera etapa.

“Esta es una elección muy inédita. Como ven, el primero no pasa de 11 puntos (en la intención de voto) y de acuerdo a mi experiencia, los peruanos recién en los últimos 15 días van a decidir por quién van a votar. Yo tengo mucho optimismo”, declaró en diálogo con RPP.

“ No hay ningún candidato que pueda decir que ha pasado a la segunda vuelta , va a depender mucho de estos 15 días que faltan”, agregó el líder de APP.

También señaló que hay un 50% de ciudadanos que todavía no decide por cuál candidato se inclina y que “el electorado de César Acuña es la C y la D (los sectores), del último lugar de las regiones, donde hay voto escondido y las encuestadoras no han llegado”.

“Por eso es que yo digo con firmeza que vamos a pasar a segunda vuelta”, sentenció el ex gobernador regional de La Libertad, quien en la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para La República, aparece en noveno lugar con 3,4% de preferencia.

Acuña afirma que el debate será determinante

César Acuña también se refirió al debate presidencial que organiza el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y lo calificó de “determinante, ya que “los electores recién van a tener la oportunidad de conocer a los 18 candidatos”.

“Creo que tenemos la oportunidad de mostrarnos. La gente se va a dar cuenta de cómo pensamos, cómo actuamos y cuál va a ser nuestro comportamiento cuando uno sea presidente porque creo que los peruanos tienen que evaluar al presidente que nos saque de esta crisis. El punto de quiebre va a ser el debate porque los peruanos se van a dar cuenta quién tiene mejores propuestas”, explicó.

También se pronunció sobre el hecho de que Hernando de Soto, candidato de Avanza País, se haya inmunizado en el extranjero. “No está mal que se haya vacunado, lo que está mal es que no haya dicho la verdad, que no haya dicho por transparencia: ‘Yo me vacuné'”, sentenció.

