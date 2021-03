La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, se refirió al día de las elecciones generales, el domingo 11 de abril, y señaló que el propósito del Gobierno es evitar las aglomeraciones durante aquella fecha.

“ Nosotros estamos colaborando con la ONPE dentro del rol que nos corresponde de apoyar a los organismos electorales en tiempo de elecciones , con el propósito fundamental, en esta oportunidad, de continuar la previsión de los contagios”, declaró la primera ministra en entrevista con Dialogo Abierto, de TV Perú.

“ Lo que queremos es evitar que las personas —el día de las elecciones , que generalmente se reúne mucha gente porque salimos de nuestra casa a ejercer nuestro derecho de sufragio— se aglomeren ”, agregó.

Además, Bermúdez comentó que la ONPE ha tomado todas las “previsiones necesarias” y ha elaborado siete protocolos para miembros de mesa, electores, personas que van resguardar los locales de votación, personeros de los diferentes grupos políticos, entre otros.

También dijo que “en el caso del Ejecutivo, vamos a brindar todo el apoyo a través de la presencia de las fuerzas policiales y armadas, precisamente, para ayudar a que las personas se ordenen”.

“Prácticamente, se han triplicado los locales de votación. En las aulas de los colegios solo va a funcionar una mesa, los horarios son de 12 horas y se ha organizado también las mesas electorales por turno en función del número de DNI. Por eso es fundamental que estos días nos informemos. La página web de la ONPE es una muy amigable”, acotó.

Miembros de mesa no se vacunarán

La primera ministra también indicó que en ningún país la vacunación ha sido un requisito para ser miembro de mesa. Contó que este grupo fue incluido dentro de las primeras fases de inmunización por la gestión del expresidente Martín Vizcarra y que el Gobierno de Francisco Sagasti no hizo ningún cambio “porque tenían la intención de conseguir el mayor número de vacunas durante el primer trimestre del año”.

“Pero el suministro internacional de vacunas es bastante irregular. En la medida que no hemos recibido el lote necesario para cubrir, no solo a los miembros de mesa, sino a la mayor parte de la población. Lamentablemente ellos no han sido y no van a ser vacunados antes de la fecha de elecciones”, añadió Bermúdez.

No obstante, señaló que los miembros de mesa recibirán 120 soles “precisamente como el reconocimiento de su aporte a la democracia”. “Igualmente, se les está dotando de equipos de protección para prevenir los contagios”, concluyó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.