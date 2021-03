La candidata a la vicepresidencia por Renovación Popular, Neldy Mendoza, reapareció en un debate de postulantes al mismo cargo organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) pese a que dijo que se allanaría al pedido inviable de Rafael López Aliaga de retirarse de la plancha presidencial.

En la actividad realizada de manera virtual también participaron las candidatas Flor Pablo (Partido Morado), Ana María Salinas (Partido Nacionalista Peruano) y Patricia Arévalo (Victoria Nacional).

Mendoza fue cuestionada por sus controvertidos comentarios en unos videos difundidos en redes sociales sobre el rol de la mujer en la sociedad y el uso de anticonceptivos.

Por esta razón, López Aliaga pidió su renuncia a la fórmula presidencial; sin embargo, esto sería inviable porque transgrede las normas establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Le he pedido que se retire de la campaña, que ponga su cargo a disposición del CEN del partido por este tipo de declaraciones y otras… No tenía información de este tipo, no es normal esta declaración”, indicó a Willax.

Neldy Mendoza reaparece en debate. Foto: PNUD Perú / Twitter

Neldy Mendoza no puede renunciar ni ser retirada

De acuerdo con especialistas en procesos electorales, la solicitud carece de valor legal debido a que ya venció el plazo máximo para renunciar a una candidatura y para que los partidos retiren a algún postulante según el cronograma del JNE.

“Hay que entender las declaraciones del candidato como un gesto político, pero que legalmente no va a surtir efecto porque a estas alturas de las elecciones ya no se puede retirar candidatos . Estos (los jurados) tampoco pueden retirar porque el plazo para eso, según el cronograma electoral, venció el 10 de febrero”, explicó para La República José Manuel Villalobos, director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral.

Tampoco es posible que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Renovación Popular saque a la postulante de carrera, aclaró Leslie Obando, experta del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional).

“No hay manera de retirarla porque la Ley Orgánica de Elecciones establece claramente que tiene que ser 60 días previos a la jornada electoral. Esas declaraciones (de López Aliaga) carecen totalmente de valor legal ”, manifiesta.

“Justamente porque ya hay una resolución que inscribe a la lista, la organización política, por más que quiera separar a la persona o pida su renuncia, igual esa renuncia va a carecer de todo tipo de valor legal porque ya pasó el tiempo”, agrega Obando.

Cronograma electoral. Foto: difusión

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional