López Aliaga espera respuesta del JNE para definir si participará en debate

Con información de César Zorrilla/URPI-GLR

Luego de presentar un oficio al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para solicitar el retiro de los periodistas Mónica Delta y Pedro Tenorio como moderadores del debate presidencial, Rafael López Aliaga (Renovación Popular) señaló que definirá su participación una vez que reciba respuesta.

“ Quiero que me responda el JNE , pues (...) Al JNE le envié una carta sobre Mónica Delta, justamente que tiene conflictos gravísimos (…) La carta dice dos cosas: Mónica Delta me ha insultado, no puede ser la mediadora de un debate. (De igual manera) Pedro Tenorio, quien ha trabajado para Odebrecht”, expresó el candidato desde Ventanilla.

Al ser consultado sobre si acudiría al debate, pese a que no recibiera una réplica favorable, López Aliaga se mostró dudoso y respondió con un escueto “no sé, hermano”.

López Aliaga pidió separación de Mónica Delta y Pedro Tenorio del debate

Renovación Popular, partido que lleva a Rafael López Aliaga como candidato a la presidencia de la República, remitió una misiva al titular del JNE, Jorge Salas Arenas, a fin de que los moderadores Pedro Tenorio y Mónica Delta no ocupen dichos cargos durante el debate de los días 29, 30 y 31 de marzo.

La agrupación política sustentó su petitorio en que ambos comunicadores no garantizarían “ la neutralidad estatal en el proceso electoral ”. En cuanto a la conductora de Punto Final, se dijo que estaría “dañando la imagen” de López Aliaga.

“Mónica Delta publicó en el diario Perú.21 una columna de opinión titulada Embarrado por su ‘verbo’ contra nuestro candidato a la presidencia, la misma que estuvo cargada de alusiones, descalificaciones y medias verdades (las medias verdades son mentiras) que dañan la imagen de nuestro candidato”, se lee en el documento.

Respecto a Pedro Tenorio, el partido precisó que requerían de su separación del evento porque fue “un colaborador de Odebrecht”, empresa cuestionada por sus negociaciones ilícitas con autoridades.

“En tal sentido, la participación de ambos periodistas no garantizan la neutralidad estatal en el proceso electoral , tan necesaria en el foro político que representan los debates presidenciales, por lo que son solicitamos el cambio de ambos moderadores”, señaló.

Rafael López Aliaga seguirá investigado por lavado de activos

López Aliaga fracasó en su intento de que el Poder Judicial ordene a la Fiscalía que archive la investigación que la mencionada institución le sigue desde el 2017, por el caso Panamá Papers.

Esta no es la primera vez que lo intenta y, según fuentes judiciales, no será la última que lo haga. Es más, se esperan nuevos recursos para los próximos días, ya que el candidato estaría buscando limpiar sus litigios, ante la eventualidad de pasar a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales.

La Fiscalía investiga a López Aliaga por aparecer vinculado a las offshore Acres Investment LTD Internacional en Panamá; Acres Investments Ltd en Nevada, Estados Unidos; y Paga Investment en Islas Vírgenes Británicas.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.