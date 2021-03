De Soto informa que su pareja también se vacunó contra la COVID-19 en EE. UU.

Hernando de Soto, candidato presidencial de Avanza País, confirmó que su pareja también fue vacunada contra el nuevo coronavirus en Estados Unidos en los mismos días en que él se inmunizó: 1 y 22 de marzo.

“La otra peruana que se ha vacunado conmigo es mi mujer (Carla Olivieri). Somos los dos y efectivamente creo que el costo es aproximadamente unos 15 dólares , no pasa de esto”, declaró a RPP el último viernes 26 de marzo desde Piura.

El economista insistió en defenderse al indicar que tenía la “autorización moral”, porque en territorio nacional desde marzo ya estaban vacunando a personas mayores de 80 años como él. Sin embargo, Carla Olivieri tiene 52 años.

De Soto: “No tenía la menor idea de que tenía que informar”

Por otro lado, en la mañana de este sábado 27 de marzo, minimizó los cuestionamientos de la población y opositores políticos a su vacunación al asegurar que no está prohibido hacerlo.

“No sabía ni tenía la menor idea de que tenía que informar que me iba a vacunar, sobre todo porque no está prohibida, por ningún derecho ni peruano ni extranjero ”, respondió en diálogo telefónico con el mismo medio local.

Asimismo, señaló que no informó con anticipación sobre su inmunización en el extranjero porque es una decisión personal y normalmente no se anuncian cuestiones médicas que cada uno recibe.

“Es válida, no me acuerdo haber anunciado anteriormente cuando recibo un tratamiento médico o me voy a vacunar. (...) Nunca lo he mantenido en secreto, he pasado por el aeropuerto y he sido fotografiado varias veces, y he explicado que he ido al exterior”, mencionó.

Agregó que cada acción que haga, al estar en campaña electoral para la presidencia, será cuestionado por sus opositores políticos. Sin embargo, según expertos, su vacunación es criticada por la falta de transparencia en medio de la segunda ola del nuevo coronavirus que padece el Perú.

Hernando de Soto y los privilegios

A fines de febrero, el postulante a la presidencia dijo haber recibido diversos ofrecimientos para ser vacunado contra el nuevo coronavirus, pero aseguró haberlos rechazado.

“No las he aceptado por la misma razón que no he aceptado pasaportes extranjeros. No me gustan los privilegios”, sostuvo en esa ocasión. Días después, recibió la primera dosis de la inmunización.

“No es una contradicción, porque la situación era distinta antes. Anteriormente, hubo un ofrecimiento de Gobierno, que me ofrecían de su propia cuota, en su propio país, el privilegio de ser vacunado. Lo que ha ocurrido desde febrero hasta la fecha es que la vacuna se ha liberado, uno puede entrar (en Estados Unidos) a una clínica y vacunarse, como quien entra a comprar un par de zapatos ”, señaló.

De Soto: “Probablemente estemos en tercera o segunda posición”

Por otro lado, dijo esperar que la próxima semana, una antes de las elecciones generales del 11 de abril, aumente su preferencia en intención de voto señalando que estos resultados han ido aumentando en las últimas encuestas

“Yo he subido, he duplicado, estoy en un ascenso que indicaría que, cuando estemos la próxima semana, probablemente estemos en la tercera posición o segunda posición”, remarcó.

El último estudio, publicado por CPI el pasado viernes, ubica a Hernando de Soto en el sexto lugar con 4,5% de respaldo de la población. El Instituto de Estudios Peruanos (IEP) publicará este domingo los resultados de su último sondeo sobre la evolución de la intención de voto.

