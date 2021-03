Tras pasar el tiempo correspondiente de cuarentena, el líder de Renacimiento Unido Nacional (RUNA), Ciro Gálvez, dio a conocer que venció a la COVID-19 y está en su domicilio culminando el periodo de recuperación.

“Queridos RUNAS, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por sus mensajes y oraciones que me dieron fuerzas. Recibí el alta médica y me encuentro en casa junto a mi familia ”, escribió en su cuenta de Twitter.

Asimismo, comentó que seguirá todas las indicaciones a fin de poder estar presente en el debate presidencial que organiza el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que tendrá lugar los días 29, 30 y 31 de marzo.

“Toca recuperarme y prepararme para este 31 (estar) en el debate presidencial”, agregó Ciro Gálvez.

Ciro Gálvez

Fue el pasado 14 de marzo cuando se confirmó que Ciro Gálvez, aspirante al sillón presidencial por el partido (RUNA), dio positivo a la COVID-19.

A través de un pronunciamiento público, la agrupación política informó que el candidato se sometió a una prueba molecular y que esta arrojó que presentaba una infección por el nuevo coronavirus.

“Nuestro candidato Ciro Alfredo Gálvez Herrera se encuentra en observación y de momento goza de buen estado de salud y su situación es estable. En vista de ello, quedan suspendidas todas sus actividades presenciales y cancelados los viajes programados”, indicaron en este entonces.

Anteriormente, debido a la infección por la COVID-19 y a su internamiento, el candidato presidencial solicitó al JNE participar de forma remota en el debate presidencial.

“He solicitado al JNE que me permitan participar en el debate del día 31 de marzo en la modalidad virtual. Me parece inaudito que no nos brinden respuesta”, publicó en sus redes sociales el último 25 de marzo.

A este pedido se sumó su postulante a la primera vicepresidencia, Sonia García Osores, quien indicó que estaban realizando las coordinaciones para comunicar al JNE del deseo de Gálvez de estar presente en el debate a través de la plataforma Zoom.

“Estamos presentando un documento para que se considere la primera opción, que es que nuestro líder participe (en el debate) por lo menos vía zoom, que nos den esa facilidad”, anunció el 23 de marzo.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.