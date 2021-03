López Aliaga tiene 2 agentes de Seguridad del Estado y no 40 como dice

“En estos momentos estoy con (resguardo de) Seguridad del Estado porque me han amenazado de muerte. En cada sitio que voy tengo 40 personas de Seguridad del Estado llevándome y cuidándome”, dijo en tono apesadumbrado el candidato presidencia Rafael López Aliaga, durante la entrevista que el último domingo le hizo la periodista Mónica Delta, del programa ‘Punto final’.

Luego, afirmó que, no obstante que las autoridades le habían advertido que su vida estaba en peligro, continuaría con su campaña presidencial.

“La Policía, Seguridad del Estado, me ha dicho que yo no puedo hacer caravana porque me pueden disparar. Yo le digo: ‘Señor, yo voy hacer mi campaña de todas maneras’”, declaró López Aliaga.

Fuentes de La República en el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Dirección de Seguridad del Estado, consultadas sobre las afirmaciones de López Aliaga, respondieron que este, como todos los candidatos presidenciales, cuenta con el apoyo de dos agentes de Seguridad del Estado. También precisaron que hasta el día de ayer no se había registrado alguna denuncia de amenaza de muerte contra el postulante de Renovación Popular.

Las autoridades manifestaron que el despliegue del resguardo de seguridad para los candidatos presidenciales se ejecuta en función de las directivas aprobadas por la Resolución Ministerial N° 0674-2016-IN/PNP, del 21 de julio del 2016. Según el mencionado dispositivo, a los “candidatos a la presidencia de la República y vicepresidencias en primera vuelta” se les asigna “(2) dos suboficiales PNP de seguridad y protección”. Cuando se trata de la segunda vuelta, el número se eleva a 4 agentes policiales. En ninguna parte se establece que el resguardo es de 40 efectivos.

“Es totalmente falso que el candidato presidencial Rafael López Aliaga tenga a disposición a 40 efectivos de Seguridad del Estado. La Policía Nacional solo otorgó 2 policías como resguardo personal”, indicaron fuentes del Ministerio del Interior.

“De oficio, la Policía Nacional otorga a los candidatos presidenciales resguardo policial. No todos los candidatos cuentan con protección policial, porque algunos prefirieron contratar servicio de seguridad privada, pero no es el caso del candidato que se menciona (López Aliaga), al que se le han asignado dos agentes”, explicaron las fuentes del Ministerio del Interior.

La República confirmó que los suboficiales PNP José Gutiérrez Chamorro y Héctor Marín Figueroa, de la Dirección de Seguridad del Estado, son los efectivos asignados al resguardo del candidato presidencial Rafael López Aliaga. Por lo tanto, Rafael López Aliaga cuenta con dos suboficiales de Seguridad del Estado como resguardo personal, y no con 40 efectivos, como ha dicho.

Por su parte, el candidato al Congreso por Renovación Popular Yorry Warthon escribió en su cuenta de Twitter que el líder de su partido recibió amenazas de muerte. “Luego de recibir la alerta sobre la amenaza de muerte contra Rafael López Aliaga, lo contacté. Se trató de un eventual atentado por sicarios que identificaron el lugar donde se hospedaba López Aliaga en Iquitos”, escribió en las redes sociales el 16 de marzo.

Sin embargo, el incidente de la presunta amenaza de muerte no ha sido elevada a una comisaría o dependencia policial de la región Loreto. Tampoco fue comunicado el caso a la Dirección de Seguridad del Estado, unidad encargada del resguardo de López Aliaga. “Si el candidato López Aliaga afirma que es víctima de amenaza de muerte, lo correcto es que lo denuncie en una comisaría o unidad especializada. Sin embargo, no tenemos ningún registro en el sistema policial a nivel nacional”, indicó un alto oficial de Inteligencia de la PNP consultado por este diario.

