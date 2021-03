El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publicó los planes de gobierno de los 18 candidatos a la presidencia de la República con el fin de que los electores puedan revisarlo con miras a las Elecciones Generales 2021.

Es así que la entidad puso a disposición las estrategias que las organizaciones políticas buscan aplicar en los siguientes cinco años en caso lleguen a Palacio de Gobierno después de los comicios del 11 de abril, en los que se elegirá a los próximos representantes de la presidencia, vicepresidencia, Congreso y Parlamento Andino.

¿Cómo ver los planes de gobierno de todos los candidatos presidenciales 2021?

Los planes de gobierno de las 18 partidos políticos se pueden visualizar en la página del Jurado Nacional de Elecciones (portal.jne.gob.pe).

Según estableció el ente electoral, el objetivo de difundir las propuestas de los postulantes es “ brindar a la ciudadanía una visión resumida o síntesis del Plan de Gobierno presentado por las organizaciones políticas al momento de la inscripción de fórmulas y listas de candidaturas”.

Asimismo, entre los enfoques que debe contener un plan de gobierno están los siguientes: derechos humanos, género, interculturalidad, intergeneracional, entre otros.

Plan de gobierno de Julio Guzmán - Partido Morado

El candidato del Partido Morado, Julio Guzmán, presentó su plan de gobierno llamando “La República, para todas las peruanas y peruanos, la soñamos juntos”, que contiene ejes de política de gobierno enfocados en la estabilidad económica y detalla cómo realizar una buena inversión para mejorar el gasto público.

Además, cuenta con un esquema de gestión del sistema de salud durante la emergencia por el coronavirus (COVID-19) y tácticas para reducir la delincuencia con la profesionalización de serenazgos y la reorganización del sistema de inteligencia nacional.

Puedes visualizar AQUÍ el plan de gobierno del Partido Morado.

Plan de gobierno de Yonhy Lescano - Acción Popular

Por otro lado, Acción Popular, que postula al excongresista Yonhy Lescano, emitió su plan de gobierno titulado “Ama Sua, Ama Llulla, Ama Quella (no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas ocioso)” como compromiso para “reinstaurar los valores de la integridad y la proactividad de la gestión pública”.

Este plan contiene 29 objetivos estratégicos, donde resaltan la reactivación económica, reconstruir los ahorros, reducción drástica de la informalidad económica , impulsar una reforma judicial y tributaria, proponer un cambio de la Constitución, entre otros.

Puedes visualizar AQUÍ el plan de gobierno de Acción Popular.

Plan de gobierno de Verónika Mendoza - Juntos por el Perú

Verónika Mendoza, aspirante a Palacios con Juntos por el Perú, propone en total 18 objetivos, empezando con la reforma educativa y cómo tener mayor inversión para implementar escuelas, y nuevos métodos de enseñanza en los más jóvenes.

De igual manera, tiene como finalidad implementar “un sistema único de salud pública” para los más de 33 millones de peruanos con el fin de combatir y reducir la cantidad de contagios del coronavirus. También se ven otros temas como lucha contra la corrupción, y el recorte de las brechas sociales y económicas del país.

Puedes visualizar AQUÍ el plan de gobierno de Juntos por el Perú.

Plan de gobierno de George Forsyth - Victoria Nacional

El exalcalde de La Victoria y candidato presidencial con Victoria Nacional, George Forsyth, divide su plan de gobierno en cuatro partes : la refundación de la República para una sociedad igualitaria, el crecimiento “sustentable” de la pirámide económica, lucha contra la corrupción y transformación del Estado , y territorio y defensa del medio ambiente.

Forsyth, quien postula por primera vez al sillón presidencial, tiene como jefe de su plan de gobierno al economista y expresidente del Banco Central de Reserva del Perú Jorge Chávez Álvarez,.

Puedes visualizar AQUÍ el plan de gobierno de Victoria Nacional.

Plan de gobierno de Hernando de Soto - Avanza País

El postulante de Avanza País, Hernando de Soto, entregó su plan de Gobierno al JNE identificando cuatro dimensiones: social, económica, ambiental e institucional .

El economista, quien se vacunó contra el coronavirus en Estados Unidos sin decir el nombre del laboratorio, tiene como objetivos los siguientes: reformar y fortalecer las instituciones a cargo de la formalización de la propiedad, potenciar las Fiscalías, continuar con el desarrollo del comercio y preservar la macroeconomía.

Puedes visualizar AQUÍ el plan de gobierno de Avanza País.

Plan de gobierno de Rafael López Aliaga - Renovación Popular

Rafael López Aliaga, quien debe a la Sunat más de 28 millones de soles, también separa su plan de gobierno en cuatro dimensiones: social, institucional, económica, territorial y ambiental.

Además, señala que en un eventual gobierno suyo se fortalecerán los servicios básicos, con prioridad en la alimentación, la educación, la salud y la seguridad.

Puedes visualizar AQUÍ el plan de gobierno de Renovación Popular.

Plan de gobierno de Keiko Fujimori - Fuerza Popular

La lideresa de Fuerza Popular y exparlamentaria, Keiko Fujimori, presenta su plan de Gobierno “Rescate 2021″, gestionado por el comunicador y candidato al Congreso por su agrupación Hernando ‘Nano’ Guerra García.

Fujimori Higuchi, quien aspira por tercera vez a la presidencia, dividió su plan en tres pilares estratégicos: reactivación económica, generación del empleo, emprendimiento y sectores productivos, así como salud, innovación e investigación científica.

Puedes visualizar AQUÍ el plan de gobierno de Fuerza Popular.

Plan de gobierno de Daniel Urresti - Podemos Perú

El exministro del Interior Daniel Urresti presentó su plan ante el JNE para los primeros 100 días de una eventual gestión suya en los siguientes cinco años. El candidato se enfoca en cuatro principios: la vida, la libertad, la propiedad y la igualdad de oportunidades.

Dentro del plan de Daniel Urresti también figura la preocupación del Estado peruano para invertir en seguridad, justicia, infraestructura, salud, educación para todos, trabajo, entre otros,

Puedes visualizar AQUÍ el plan de gobierno de Podemos Perú.

Plan de gobierno de César Acuña - Alianza para el Progreso

El exalcalde y gobernador regional de Trujillo César Acuña presentó su plan “Revolución para el Progreso Popular” con una doctrina enfocada en la libertad individual y el derecho a la propiedad privada para el crecimiento nacional.

Acuña busca una revolución de la democracia, del Estado de bienestar, productiva, y una revolución ambiental y territorial. Tiene entre sus principales objetivos la reorganización del Poder Ejecutivo y gobierno central, el fortalecimiento de la descentralización y la coordinación para mantener el tesoro público.

Puedes visualizar AQUÍ el plan de gobierno de Alianza para el Progreso.

Plan de gobierno de Pedro Castillo - Partido Político Nacional Perú Libre

En el caso de Perú Libre, que tiene como postulante al profesor Pedro Castillo, esta organización dividió su plan de gobierno en 21 capítulos, donde destacan propuestas sobre una nueva constitución política, el régimen económico , una escuela pública, y políticas en seguridad ciudadana, medio ambiente, entre otros.

Cabe mencionar que esta propuesta de Castillo está firmada y realizada por el secretario general y líder fundador del partido, Vladimir Cerrón, acusado por negociación incompatible y aprovechamiento de su cargo por el caso del saneamiento de La Oroya durante su gestión.

Puedes visualizar AQUÍ el plan de gobierno de Perú Libre.

Plan de gobierno de Daniel Salaverry - Partido Democrático Somos Perú

Daniel Salaverry, extitular del Congreso y exparlamentario por Fuerza Popular, entregó al JNE su plan de Gobierno llamado “Con el pueblo, construyendo juntos el Perú del Bicentenario”.

Salaverry también dividió su propuesta en cuatro dimensiones: social, institucional, económica, territorial y ambiental, donde resaltan los temas vinculados a la educación, inclusión social, modernización del Estado, prevención de conflictos sociales, entre otros.

Puedes visualizar AQUÍ el plan de gobierno de Somos Perú.

Plan de gobierno de Ollanta Humala - Partido Nacionalista Peruano

El expresidente Ollanta Humala propone su plan “Reconstruyendo el país con progreso de inclusión social”, resaltando la “ experiencia en el gobierno ” que tuvo en su gestión entre el 2011 y 2016.

Entre los objetivos del Partido Nacionalista están mejorar el acceso a la educación de los más jóvenes, rechazar los monopolios y completa liberalización de la economía, mejorar e instaurar más programas sociales, defender la identidad nacional, entre otros aspectos.

Puedes visualizar AQUÍ el plan de gobierno del Partido Nacionalista

Plan de gobierno de Alberto Beingolea - Partido Popular Cristiano

El Partido Popular Cristiano (PPC), que lleva a Alberto Beingolea como su principal figura, entregó al JNE un plan de gobierno dividido en 13 ejes fundamental: lucha contra la corrupción, fortalecimiento del sistema de salud, reactivación económica y empleo digno.

Además, promueve la igualdad de derechos y la no discriminación, fortalecimiento de la democracia, la mejora de la infraestructura y los servicios públicos, la descentralización, y el apoyo a los más jóvenes.

Puedes visualizar AQUÍ el plan de gobierno del Partido Popular Cristiano

Plan de gobierno de Rafael Santos - Perú Patria Segura

El exalcalde de Pueblo Libre Rafael Santos presenta su plan de gobierno enfocado en 18 sectores principales, como la seguridad ciudadana, el cuidado del medio ambiente, la inversión económica, mejoramiento de estructura y la organización del Estado.

El plan de Gobierno de Perú Patria Segura también incluye una evaluación de la situación actual del país desde la llegada de la COVID-19 en marzo del 2020. También propone una hoja de ruta de la economía circular para sobrellevar la crisis económica en el próximo quinquenio.

Puedes visualizar AQUÍ el plan de gobierno de Perú Patria Segura.

Plan de gobierno de Marco Arana - Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad

El exlegislador y candidato por el Frente Amplio, Marco Arana, presenta un plan de gobierno ante el organismo electoral con el objetivo de “ afirmar una democracia participativa e intercultural con plena vigencia de los derechos humanos”, así como la relación con la naturaleza.

Por otro lado, entre otras metas de gobierno, Arana buscará acabar con la “economía de la exclusión”, así como las brechas sociales y la contaminación ambiental generada por la industria que acelera el calentamiento global.

Puedes visualizar AQUÍ el plan de gobierno del Frente Amplio.

Plan de gobierno de Andrés Alcántara - Democracia Directa

En el caso de Andrés Alcántara, de Democracia Directa, su partido presenta acciones en seis ejes: derechos fundamentales y dignidad de las personas; oportunidades y acceso a servicios; Estado y gobernabilidad; economía, competitividad y empleo; desarrollo regional, recursos naturales y ambiente.

El partido que representa a los fonavistas cuenta con objetivos estratégicos basados en cuatro dimensiones: social, institucional, económica, territorial y ambiental. También proponen “la necesidad urgente” de una nueva constitución.

Puedes visualizar AQUÍ el plan de gobierno de Democracia Directa.

Plan de gobierno de Ciro Gálvez - Renacimiento Unido Nacional

Ciro Gálvez, recientemente diagnosticado con COVID-19, también presentó su plan de gobierno con el objetivo de cambiar el Estado a uno “deseado, moderno e inclusivo”.

Renacimiento Unido Nacional (RUNA) asegura que el Perú necesita “un nuevo modelo económico”, ya que el vigente, según afirma la agrupación, “no ha contribuido al desarrollo del país”.

Puedes visualizar AQUÍ el plan de gobierno de Renacimiento Unido Nacional.

Plan de gobierno de José Vega - Unión por el Perú

El actual legislador José Vega Antonio presentó su plan de gobierno para el periodo 2021-2026 enfocado en 19 principios y 14 valores ciudadanos, como el patriotismo, la seguridad, el respeto, la lealtad, la solidaridad, entre otros.

El candidato de Unión por el Perú insistirá con su iniciativa de cambiar la Constitución de 1993 implementado en el gobierno del exdictador Alberto Fujimori. Además, buscará que el Perú pueda aplicar la pena de muerte a aquellos funcionarios que hayan cometido actos de corrupción.

Puedes visualizar AQUÍ el plan de Gobierno de Unión por el Perú.

