Partido Aprista asegura que no apoya a ningún candidato presidencial

Miembros del Partido Aprista Peruanos (PAP) negaron apoyar la candidatura de algún candidato presidencial, luego de que se difundió un video en el que un grupo de sus militantes aparecen en un local de campaña de Renovación Popular.

En el material audiovisual publicado en redes sociales se distinguió a dicho conjunto de personas mientras entonaban la “Marsella aprista”, un himno que representa a esta organización política. En el mismo clip se vio en casi todas las paredes propaganda política del partido encabezado por Rafael López Aliaga.

Sin embargo, el secretario general político del Partido Aprista, Benigno Chirinos, y la excandidata presidencial Nidia Vílchez negaron que su organización apoye a postulantes de otros partidos de cara a las elecciones del 11 de abril.

En diálogo con La República, Chirinos señaló que hay más de 300.000 militantes del partido en todo el país y que prefería no referirse a un grupo de ellos como representantes del PAP, conocido también como APRA.

Asimismo, detalló que durante marzo han publicado dos comunicados en los que expresaron su disconformidad con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por la decisión de retirar a la mayoría de sus listas al Congreso y también consignaron que no apoyan a ningún candidato de otra organización.

“Ha habido dos comunicados que el APRA sacó este mes. Uno del día 10 de marzo y otro el 12. En ambos, nosotros hemos precisado que estas elecciones están manchadas por un JNE que no está a la altura de su responsabilidad. En ambos comunicados precisamos que el APRA solamente apoya a sus candidatos porque, obviamente, esa es la línea del partido ”, aclaró.

Nidia Vílchez coincidió en este punto con Chirinos y manifestó que el partido, al no competir en estos comicios, no tiene preferencia por contendientes de otros grupos políticos.

“El Partido Aprista no participa en este proceso electoral. Fui la candidata elegida a la presidencia de la República y el JNE no nos permitió competir, de tal manera que el partido no apoya a ninguna organización política. Ningún dirigente, ningún local de nuestro partido, puede estar en uso para ninguna campaña política partidaria, ni a partidos ni a candidatos en particular ”, aseveró.

Vílchez quedó fuera de la contienda electoral tras ser retiras por la Comisión Política del Partido Aprista. Foto: composición/La República

Pese a ello, aseguró que los militantes son libres de apoyar a otros postulantes a la presidencia, al Congreso y al Parlamento Andino en su calidad de ciudadanos.

“ Están en libertad en libertad de apoyar, como ciudadanos, a cualquier partido, como personas, como ciudadanos, más no en su calidad de miembros del Partido Aprista . Menos aún dirigente alguno, teniendo ellos la responsabilidad de conducción de algún lugar de nuestro partido. No hay ninguna intervención directa del partido para ninguna candidatura”, sentenció.

El desencuentro del APRA con López Aliaga

El último 6 de marzo, Rafael López Aliaga se manifestó, junto al aspirante al sillón presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, contra el JNE por la exclusión de candidatos durante el proceso electoral.

Tras este acontecimiento, miembros del APRA, como Nidia Vílchez, Luis Gonzales Posada, Hernán Garrido Lecca y diversos militantes, se manifestaron a favor de López Aliaga y De Soto.

No obstante, la opinión de estos personajes cambió de manera drástica luego de que, en una entrevista, el candidato presidencial de Renovación fuera cuestionado por una multa que le impuso Indecopi a su empresa PeruRail y él respondiera que esta sanción se hizo en el “corrupto Gobierno de Alan García”.

“ Esa multa fue puesta por un Gobierno corrupto de Alan García , que hizo ingresar en el circuito turístico de Machu Picchu a empresas que no tenían el mínimo capital ni nada. (...) Yo me quejé de eso y la respuesta fue una multa que me puso el Gobierno corrupto de Alan García”, enfatizó.

López Aliaga postula con Renovación Popular a la presidencia de la República. Foto: Aldair Mejía/La República

Tras estas declaraciones, Vílchez, quien se había mostrado a favor del empresario en un primer momento, decidió retirarle su apoyo a través de una publicación en su cuenta de Twitter.

“Emplazado al candidato presidencial López Aliaga a rectificar sus afirmaciones irresponsables de la multa por monopolio. Los apristas, como ciudadanos y demócratas, sabemos por quién no votar (en referencia a Rafael López Aliaga)”, escribió en sus redes sociales.

