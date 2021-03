El aspirante a la presidencia de la República por Avanza País, Hernando de Soto, reveló el último miércoles que ha recibido la vacuna contra la COVID-19 en dos viajes que hizo a Estados Unidos. Alegó que fue para prevenir un posible contagio durante su campaña electoral.

Durante un viaje a Cusco, como parte de sus actividades proselitistas, el postulante fue consultado por la prensa si había sido inmunizado y respondió afirmativamente.

“(¿Usted se ha vacunado?) Sí claro, por supuesto. Yo tengo que seguir viajando por el Perú . Todo el mundo dice ‘este es un candidato medio viejito’, pero tomen en consideración de que tengo que protegerme, tengo que proteger a mi familia, a la gente con la que yo ando”, manifestó De Soto a la prensa.

Asimismo, precisó que en los primeros días de marzo viajó a Estados Unidos para recibir la primera dosis y enfatizó que lo hizo mediante el sector privado; añadió que no fue asistido por ningún gobierno. La segunda dosis que se le inoculó fue el último fin de semana.

En esta línea, el economista aseguró que pagó 70 soles para vacunarse contra la COVID-19 y que esto está dentro de las normas.

“ Nosotros la pagamos, no vamos a ser como el presidente Martín Vizcarra. Lo que hicimos es pagar nuestra vacunita . Como ven ustedes, cuando me he vacunado ya estaba autorizada en el Perú que personas de mi edad (se vacunen), cosa que yo estaba perfectamente dentro de las normas (sic)”, expresó en diálogo con radio Salkantay de Cusco.

Sin embargo, esta información es falsa, debido a que en el país norteamericano todas las vacunas son gratuitas y están cubiertas por el Estado, incluso las que administran los servicios de salud del sector privado.

Hernando de Soto

Turismo de vacunas

La abogada y periodista Rosa María Palacios argumentó en el programa Sin guion de La República que el candidato presidencial de Avanza País incurrió en el turismo de vacunas para ser inmunizado, hecho que ningún país en el mundo está promoviendo debido a la escasez de dosis para inmunizar a su población.

“Lo que están haciendo todos los países es vacunar a los que tienen la nacionalidad en el país y a los residentes en el país, aunque no tengan nacionalidad, porque lo que quieren obtener es una inmunidad de grupo”, refirió.

Palacios explicó, además, que De Soto no ha cometido ningún delito en Perú ni en Estados Unidos, ya que vacunarse no constituye como tal. Detalló que no existe confirmación de que haya una sanción administrativa hasta el momento, pero aseveró se está haciendo algo que no está autorizado a hacerse.

“ Es ilegal porque no hay un turismo de vacunas, la visa de turista no te invita a vacunarte , pero hay una norma, que es un agujero legal, por donde va a ser difícil que se sancione a los que han hecho algo ilegal. Esta es que todo turista tiene derecho a que se le dé los tratamientos médicos que requiera para cuidar de su salud mientras esté en el país”, sustentó.

Vacuna

Problema ético y electoral

Para el politólogo David Sulmont existe un problema de transparencia más que uno ético por parte de Hernando de Soto, pues indicó que la vacunación es un tema sensible en el Perú debido al caso Vacunagate.

“ El problema es que no haya sido transparente. Él sabe muy bien que el tema de la vacunación es muy sensible , que el escándalo del Vacunagate en el Perú ha sido tan fuerte que hay sensibilidad, hay sensaciones de privilegios respecto al acceso de vacunas. El acceso a este es muy escaso, porque no tenemos la cantidad que se requiere. Entonces dada la sensibilidad del tema él debió haber sido transparente”, enfatizó.

“No debió vacunarse sin hacer público que lo estaba haciendo la justificación que tiene de que quiere cuidar a su familia, bueno todo el mundo quiere cuidar a su familia, entonces ¿por qué el tendría más privilegios que otro de hacerlo? Lo más grave es que no lo haya dicho”, añadió.

Para Rosa María Palacios, esto sí representa un problema ético y lo comparó con la vacunación irregular por parte de exfuncionarios del gobierno como Martín Vizcarra, Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete.

“ Hay un problema ético grave, que es el mismo problema de fondo en el caso de Vizcarra, en el caso de Mazzetti , es que ocultan esta información, que no la dan que no la comparten”, dijo.

Hernando de Soto

Respecto al problema electoral, Sulmont aclaró que tras esta revelación, en el mejor de los casos el economista mantendrá su intención de voto (5,7% según la última encuesta de IEP), tal y como estaba, debido a que sus simpatizantes podrían “perdonar” su vacunación.

“Los que ya se decidieron por él es probable que se lo perdonen. Así como hay gente que era partidaria de Vizcarra y a pesar de que se vacunó sigue siéndolo. Entonces lo que podría tener es un efecto de restarle algunos pequeños puntos . Lo más importante es que puede dificultarle su capacidad de llegar a los electores que no ha podido convencer”, aseveró.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.